Карнавал адмиралов: в Татарстане нашествие редкого вида бабочек

Этим летом лесных красавиц можно встретить почти на каждом шагу даже в городе

Полюбоваться редкими бабочками вида адмирал получили возможность татарстанцы. Первыми адмиралов заметили сотрудники Национального парка «Нижняя Кама», а сейчас их можно встретить повсюду, даже в центре Казани. «Реальное время» выясняло, с чем связано нашествие в Татарстан лесных красавиц…

Сладкоежка-путешественница



Адмирал — дневная бабочка из семейства нимфалид с размахом крыльев 5—6,5 сантиметра. Узнать их легко по бархатистым темно-бурым, почти черным крыльям: пара нижних окаймлены понизу оранжево-красной полосой с черными пятнышками, а пара верхних украшены у вершины ярко-красными полосами и белыми пятнами. Ареал обитания адмирала не просто широкий, а очень широкий: внетропическая Евразия, Северная Африка, Северная Америка, острова Атлантического океана, Гватемала, Гаити и Новая Зеландия. Селится эта светолюбивая бабочка на лесных опушках и полянах, в редколесьях, на пойменных и горных лугах, берегах рек и водоемов и даже просто в лесополосах и на обочинах дорог.

Как особую черту вида энтомологи отмечают склонность адмирала к активной миграции. Бабочки летают с начала июня до конца сентября, а на юге своего ареала — с конца мая по октябрь. Зимует адмирал в южных районах.

Садовым вредительством этот вид нимфалид не занимается, скорее, наоборот: гусеницы предпочитают в качестве корма чертополох и крапиву. А бабочки — большие любительницы перезревшей падалицы: в конце лета их чаще всего можно встретить в садах на опавших перезрелых фруктах.…

Год адмирала по лесному календарю

— Я стал замечать адмиралов в лесу в начале августа, — рассказал корреспонденту «Реального времени» заведующий Музеем природы парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров. — И с каждым днем они стали все чаще попадаться мне на глаза. А недавно убедился, что это происходит не только у нас, но и в соседних регионах. В прошлые выходные я выезжал на автомобиле на север Удмуртии, за четыреста километров от Елабуги, и там тоже видел вдоль дорог скопления бабочек этого вида.

По словам Бекмансурова, нынешний «карнавал» адмиралов — это одно из череды прекрасных явлений, которые ежегодно дарит внимательному наблюдателю природа:

— Мы каждый год отмечаем вспышки численности разных видов бабочек. Это означает, что сезон выдался благоприятным именно для этого вида… В позапрошлом году в лесу было необычно много махаона, в прошлом — представитель семейства парусников — подалирий, а как-то было много боярышницы…

Редкий, но не исчезающий

— Нашествие адмиралов наблюдается не в Татарстане, а практически во всей северной части европейской России, включая Карелию и Коми, — сообщил «Реальному времени» председатель Казанского отделения Русского энтомологического общества, член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ, Николай Шулаев. — А в Казани они на каждом шагу сейчас! В любом парке, где есть цветы, они присутствуют: они предпочитают открытые места, где имеются цветущие растения.

— А что могло стать причиной такого необычного распространения редко встречающейся бабочки?

— Скорее всего, прошлый год был для этого вида благоприятный, не было факторов, лимитирующих их численность, поэтому и случилась такая «вспышка»…

— В глазах одних людей бабочка — олицетворение красоты, в глазах других — угроза урожаю…

— Садоводам нечего опасаться, адмирал — бабочка безвредная, питается крапивой.

А в ответ на вопрос, надо ли адмирала охранять, ведь обычно этот вид встречается у нас редко, Николай Шулаев рассказал, что сравнительно недавно этот вид нимфалид был в Татарстане под охраной. В Красную книгу РТ его внесли в 1996 году.

— Но тогда не было четких критериев, по которым следует отбирать представителей фауны для внесения в Красную книгу. После того как они были сформированы, в связи с внесением в Красную книгу РТ адмирала в наш адрес стали поступать критические замечания от коллег. Дело в том, что к исчезающим этот вид не относится, он просто не обладает высокой численностью на всем протяжении ареала. Это просто редкий вид, а в Красную книгу заносятся виды, близкие к исчезновению, на границе ареала. Исходя из этого, мы в 2017 году из третьего издания Красной книги РТ адмирала исключили.