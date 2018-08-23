«Глазго Рейнджерс»: как молодым «горожанам» обыграть «шотландского дедушку»

Кто ждет «Уфу» в последнем испытании перед группой Лиги Европы

ФК «Уфа» сразится с легендарным «Глазго Рейнджерс» в Лиге Европы. Титулами меряться бессмысленно — у «горожан» их просто нет. Зато настоящее у команд приблизительно одинаковое. Если до «Рейнджерс» у «Уфы» были разминочные «Домжале» и «Прогрес Нидеркорн» (где уфимцы тоже поинтриговали), то сейчас — настоящая проверка на стойкость. Каков реальный расклад перед встречами с шотландцами (23 августа — в Глазго, 30-го — в Уфе) — в материале «Реального времени».

Деньги и время



«Рейнджерс» — футбольный клуб из шотландского города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный клуб Шотландии — 54 победы в чемпионате и 33 в Кубке страны. Один из старейших футбольных клубов не только местного чемпионата, но и мира.

«Уфа», основанная в 2009 году, явно не чета «рейнджерам» в плане истории, но в остальном клубе почти идентичны. Уфимцы выступают в российской Премьер-лиге с 2015 года, буквально за несколько лет пройдя все официальные дивизионы страны. Шесть лет назад «Рейнджерс» постигла участь банкротства и перевода в четвертый по силе дивизион Шотландии. Спустя четыре сезона, в 2016-м, клуб вернулся в высшую лигу и потихонечку возвращает себе и былую славу.

По стоимости состава (26,8 млн евро) «рейнджеры» вторые в шотландской лиге после «Селтика». Однако стоимость уфимского состава немногим ниже — 26,5 млн, а после приобретения Бизяка и вовсе подравнялась. Единственное, стадион у «Глазго Рейнджерс», «Айброкс», куда более вместительный, нежели уфимский «Нефтяник», 50-тысячник против 15-тысячника у «Уфы». Правда, арена у шотландцев заполняется куда чаще, чем лишь единожды за три года, как у россиян.

С нынешнего сезона «Рейнджерс» возглавил Стивен Джеррард, для которого это тренерский дебют в большом футболе. Фото facebook.com/rangersfc



Стив Джеррард против Сержа Томарова

В чем-то схожи и судьбы тренеров. С нынешнего сезона «Рейнджерс» возглавил Стивен Джеррард, для которого это тренерский дебют в большом футболе. До этого он работал с юношами в родном «Ливерпуле», и вот теперь начинает со взрослыми. Аналогичный дебют на тренерском поприще состоялся у Сергея Томарова, ранее он был главным молодежной «Уфы».

Дела у обоих идут очень даже неплохо. Под началом Джеррарда команда сыграла 9 матчей: 6 побед и 3 ничьи, разница мячей 13:4. На пути к Уфе в Лиге Европы шотландцы одолели македонский «Шкупи» (2:0, 0:0) и хорватский «Осиек» (1:0, 1:1), а также земляков Йокича — лучший клуб Словении «Марибор» (3:1, 0:0).

Сергей Томаров с командой добился ничьих 1:1 и 0:0 с «Домжале» и 2:2 с «Прогресом Нидеркорн», побед над тем же люксембургским клубом (что в прошлой Лиге Европы не пустил «Рейнджерс» на первых этапах дальше — 1:0 дома и 0:2 в гостях) со счетом 2:1 и в национальном чемпионате ничья с московским «Локомотивом» — 0:0, победа над «Анжи» — 3:0 и проигрыш «Краснодару» — 0:1. Лишь крупное поражение в последнем туре РПЛ от «Динамо» немного подпортило статистику Томарова.

Боевые составы



Интересной будет также дуэль голкиперов — 36-летнего Аллана Макгрегора и 31-летнего Александра Беленова. На ведущих ролях в составе «Рейнджерс» центральные защитники: англичанин Джеймс Тавернье и хорват Никола Катич; хавбеки колумбиец Альфредо Морелос, канадец Скотт Эрфилд и малиец Лассана Кулибали. Кроме того, есть вероятность, что в заявку на Лигу Европы попадет новичок команды Кайл Лафферти, усиливший линию нападения «рейнджеров».

Интересной будет также дуэль голкиперов — 36-летнего Аллана Макгрегора и 31-летнего Александра Беленова. Фото Максима Платонова

В Уфе, в свою очередь, будут уповать на подвиги словенского защитника Бояна Йокича. Хорошую форму в последних матчах набрал Иван Пауревич, возвращается на былой уровень чех Ондржей Ванек. Но основная угроза все же будет исходить от нигерийца Сильвестра Игбуна, а вот заявить новичка Ловро Бизяка на «Рейнджерс» не получится.

Отметим, что «рейнджеры» достаточно неудобны для наших клубов. Всего за 13 матчей, проведенных российскими (советскими) клубами с шотландцами, лишь три игры закончились победой отечественных команд. Разницей мячей — 26:13 в пользу шотландцев.

Уфимско-шотландские ожидания



А вот чего ждут от встречи с легендарным шотландским клубом болельщики и специалисты в Башкортостане.



Виктор Васильев, инспектор, председатель федерации футбола Стерлитамака:

— «Рейнджерс» сейчас не тот, что был когда-то. И тренер их пока себя нигде не показал, хотя как игрок — легенда. Думаю, что мы пройдем в группу, даже, можно сказать, уверен в этом.



Илья Валиев, главный тренер «Зенит-Салавата»:



— Я думаю, в этой паре многое решит первая игра в Глазго. При сильной домашней поддержке такие команды, как «Рейнджерс» или «Селтик», много забивают и проводят очень хорошие матчи именно дома. И если Уфа сыграет надежно на выезде, в первую очередь в обороне, то в домашней игре могут остаться шансы на положительный исход. Но все же я думаю, что дальше пройдет более опытная именно в еврокубках команда. То есть «Рейнджерс».

«ФК «Уфа» выполнила задачу-минимум для дебютанта Евролиги, а игры с шотландским клубом покажут, насколько мы амбициозны». Фото vk.com/ufafc



Флер Фахретдинов, экс-главный тренер «БИС-Динамо» (предтечи «Уфы»):

— Выход «Уфы» на одного из грандов европейского футбола — уже достижение для всего уфимского и республиканского футбола! Это — новая страница, новая история. Что касается игр с «Рейнджерс», то можно определено сказать, что исход двухраундового противостояния решится, как «Уфа» приучила уже, во второй игре. Но теперь уже домашней. ФК «Уфа» выполнила задачу-минимум для дебютанта Евролиги, а игры с шотландским клубом покажут, насколько мы амбициозны. Учитывая график уфимских игр, даже невооруженным глазом видно, насколько «Уфа» выглядит несвежей. К сожалению, надо признать, что мы вряд ли попадем в групповой этап. Желаю, конечно, же удачи! И очень хочу ошибиться в прогнозах. А впрочем, давайте дождемся 23 и 30 августа.



Марат Лутфрахманов, спортивный журналист:



— Шансы есть. Примерно 50%. А так, как бог даст! В Шотландии гол забьем, два пропустим. В Уфе — забьем два и один пропустим. Потом будут овертайм и пенальти. И тут нам вновь поможет фарт.



Руслан Юнусов, спортивный аналитик:



— Если говорить о перспективах «Уфы» против «Рейнджерс», то они весьма неплохие, учитывая, что ответный матч пройдет на «Нефтянике». Да и уровень команд приблизительно равный. Многое зависит от психологии. Не побоятся ли наши футболисты имени соперника? Не затрясутся ли коленки на «Айброксе» в присутствии 50 тысяч болельщиков? Сумеют ли грамотно подготовиться к столь нетипичному сопернику, играющему в силовой манере? Считаю, что шансы приблизительно равны. Главное, не проиграть в Шотландии.



Максим Балобанов, спортивный обозреватель «RBToday»:



— На самом деле, «Рейнджерс» особо пугаться не стоит. Некогда гранд шотландского футбола только-только вернулся в Премьер-лигу, где выступает лишь третий сезон. И выступает не с чемпионским настроем. Состав вроде бы солидный, есть игроки нескольких национальных сборных. Но большинство из этих футболистов уже в ветеранском возрасте. А Стиви Джи на тренерском мостике — это больше маркетинговый ход руководителей клуба. Легенда британского футбола — лакомый кусок для рекламодателей и гарант надежности для покупки игроков… Думаю, что тренерский штаб Томарова уже сейчас изучает очередного соперника. Главное — сыграть позитивно в гостях. На «Нефтянике», уверен, будет аншлаг. И это станет 12-м игроком для «Уфы». Считаю, что шансы на проход дальше у соперников — 50 на 50.

Мария Луиса Пенсабене, композитор и болельщица, автор англоязычного гимна ФК «Уфа»:

— Я наслаждаюсь успехами «Уфы» в Лиге Европы, «горожане» достигли больших результатов. Несмотря на то, что «Глазго Рейнджерс» входит в список именитых клубов европейского футбола, надо сказать, что и «Уфа» постепенно строит крепкую команду. И я почему-то уверена, что шотландский клуб это знает и следит за выступлением уфимцев, считая команду Башкортостана новым непростым соперником для себя. Конечно, мы все хотим, чтобы «Уфа» победила. Но я и без того счастлива видеть то, что «Уфа» уже показала. Хороший результат также лишним не будет. Я жду от «горожан» большой самоотверженности и достаточно жесткой игры. И, конечно, я желаю им удачи!



«Хорошо, что первая игра будет в Шотландии, и главное — нам не перегореть на «Айброксе» с его энергетикой». Фото vk.com/ufafc

Альберт Султангиров, болельщик ФК «Уфа»:



— Хорошо, что первая игра будет в Шотландии, и главное — нам не перегореть на «Айброксе» с его энергетикой. Нынешние «рейнджеры» нам по зубам, даже составы по стоимости игроков и средний возраст команд (26—27 лет) сопоставимы. Нам крайне важно попасть в групповой этап, поэтому можно отчасти пожертвовать играми с «Динамо» и «Зенитом». Я жду победы в домашнем матче и аншлага на «Нефтянике». Болельщики также обязаны найти время в будний день и отдать все силы на трибунах, а команда, уверен, не подведет!



Павел Смильгин, главный тренер ФК «Витязь-ГТУ» (Уфа):



— Почему-то буквально все люди в спортивном мире считают, что в матчах с «Домжале» и «Прогресом» уфимцы были фаворитами. А теперь вдруг говорят, что фаворит — «Рейнджерс». «Прогрес», извините меня, в прошлом году этот самый «Рейнджерс» обыграл! Так с какой стати «Уфа» должна выходить на встречу с ними аутсайдерами? Сильно сомневаюсь. Шотландский футбол не сильнее российского. А в данный момент, хоть я, может, не совсем доволен игрой «Уфы» в полной мере, она ни чуть не слабее оппонента. Соперники, считаю, равные. А при этом раскладе у «Уфы» есть хороший шанс выиграть. Уфимский клуб постепенно набирается европейского опыта. Сейчас, я считаю, Сережа Томаров должен просто сесть и разобрать игру «Глазго Рейнджерс» до мелочей! Вот какая главная задача.