Провал миллионеров из «Динамо», крутая тройка для сборной и готовый к сезону «Автомобилист»

Главные итоги Кубка губернатора Нижегородской области

До официального старта очередного сезона КХЛ осталось чуть меньше месяца. Завершив основную работу по комплектованию составов, клубы потихоньку начали выходить на лед, участвуя в различных предсезонных турнирах. Кубок губернатора Нижегородской области разыгрывается с 2009 года и для многих команд является первым турниром, в котором они показывают своим болельщикам «товар лицом». Последние 3 года его победителем дважды становился «Салават Юлаев», но на этот раз уфимцы решили изменить свои планы на лето и в Нижний Новгород не приехали. Такое решение никак не повлияло на интерес к турниру, подарив всем нам нового обладателя трофея в лице «Автомобилиста». О главных итогах Кубка губернатора Нижегородской области — в материале «Реального времени».

«Автомобилист» готов к сезону уже сейчас

В Екатеринбурге последние несколько сезонов вплотную занимаются местным хоккеем на высшем уровне, уделяя клубу максимально возможное внимание. Перед нынешним розыгрышем КХЛ уральцы решили вложиться в развитие по-крупному, и «Автомобилист» получил очень серьезное усиление в лице ведущих игроков российской лиги. Начавшееся заменой тренера обновление затронуло практически все линии команды, и первый предсезонный турнир с участием новых игроков привлекал особое внимание к екатеринбургскому клубу.

Ожидания от игры подопечных Мартемьянова в итоге оправдались в полной мере. Приятное впечатление оставили новички «Автомобилиста», главные из которых составили первую тройку нападающих. Лидерское знамя сразу же прибрал к рукам американец Секстон, пришедший нынешним летом из «Нефтехимика». Дэн набрал 4 (3+1) очка в трех матчах и был максимально полезен при игре в атаке. Его партнеры по звену Стефан да Коста и Найджел Доус проявили себя не так здорово, но общую картину не испортили. Правда, швейцарец слишком часто удалялся, набирая в среднем 6 минут штрафа в среднем за матч.

Поддержали своих лидеров и молодые хоккеисты. Тренерский штаб не ограничивал себя в экспериментах, дав отдохнуть лидерам в двух матчах из пяти. Примечательно, что в них уральцы уверенно победили, пропустив всего одну шайбу. В обоих случаях жертвой «Автомобилиста» пали «динамовцы», московские и минские. Всего в пяти матчах турнира команда Мартемьянова отметилась четырьмя победами в основное время, а игра с «Торпедо» завершилась в пользу екатеринбуржцев в серии послематчевых буллитов. Тренерский штаб действительно может быть доволен первым предсезонным турниром. Впрочем, сам Мартемьянов считает, что до начала нового сезона КХЛ у команды еще много работы.

Ожидания от игры подопечных Мартемьянова в итоге оправдались в полной мере



«Хоккеисты, приглашенные нами, полностью оправдали доверие и своей игрой доказали, что достойны быть в нашей команде. Впрочем, и те ребята, которые уже были здесь, выглядели хорошо. Все хотят решать серьезные задачи, для этого есть все предпосылки. Можно сказать, что по большей части состав звеньев мне ясен. Но изменения будут, поскольку не все выдали свой максимум. Объясню это тем, что ребята пока втягиваются в сезон. Мы терпеливо ждем и смотрим», — сказал Мартемьянов.

Бело-голубые сыграли неудачно, но есть несколько «но»

Еще один клуб, от которого в этом сезоне ожидают многого, — московское «Динамо». Здесь решили не прибегать к тренерским перестановкам, ограничившись закупкой целого списка «модных» миллионеров. В числе их имеется и опальный Вадим Шипачев, карьера которого пошла на спад после отъезда в НХЛ и последующего возвращения в КХЛ. Переезд в Москву должен перезагрузить карьеру российского центрфорварда, но, как показал прошедший турнир, до этого пока очень далеко.

В целом из положительного для бело-голубых можно отметить лишь две вещи. Первое — возвращение на лед в форме «Динамо» после 13-летнего перерыва легендарного нападающего Максима Афиногенова. Сам ветеран провел качественный турнир, не вызвав особых нареканий в свой адрес. Второе приятное наблюдение — впечатляющее выступление Андрея Алексеева. 23-летний нападающий отличился сначала с «Автомобилистом», а после этого оформил дубль в игре с «Торпедо». Если Андрей продолжит в том же духе, он начнет этот сезон железным игроком основного состава.

Провалил турнир возвращенец из НХЛ Андрей Миронов. Защитник, который связывает свои неудачи за океаном с предвзятым отношением тренерского штаба, заставил засомневаться в причинах угасания карьеры. Лакмусовой бумажкой игры Миронова в Нижнем Новгороде стал матч с хозяевами турнира. В двух из трех пропущенных шайб от «Торпедо» есть прямая вина защитника, что явно не соответствует не только уровню НХЛ, но и ставит под сомнение появление на лед в матчах КХЛ. Платить за такое огромную зарплату просто верх расточительства.

Еще один клуб, от которого в этом сезоне ожидают многого, — московское «Динамо»



Вообще, оценивая игру «Динамо» на турнире, нельзя не отметить несколько факторов. Во-первых, тренерский штаб постоянно ротировал состав, включая в игровой ростер огромное количество молодых хоккеистов. Во-вторых, команда каждый раз выходила на лед с новым капитаном, что говорит о продолжающейся притирке тренера и игроков. В-третьих, Даниил Тарасов вряд ли подходит для игры в первом звене, тем не менее он с завидным постоянством оказывался в компании Шипачева и Кагарлицкого. Возможно, именно с этим была связана слабая игра ведущей тройки, что серьезно насторожило болельщиков бело-голубых.

Хозяева турнир не провалили, но это ничего не значит

Нижегородское «Торпедо», шедшее перед последним туром на предпоследнем месте, рисковало оформить свой худший результат в истории за годы выступления на турнире. Лишь победа над уставшим «Спартаком» позволила избежать фиаско перед родными болельщиками. В итоге нижегородцы финишировали на престижном 2-м месте, что может ввести в заблуждение тех, кто не наблюдал за кубком вплотную. У Дэвида Немировски полно работы — обсуждать это даже не приходится. Показателен здесь матч с рижанами, когда нападающие «Торпедо» так ничего и не придумали против вратаря соперника Гудлевскиса.

Единственным светлым пятном в команде стал Михаил Варнаков, на старости лет вернувшийся в уже ставший родным клуб. Капитанская нашивка наверняка прибавила сил форварду, который в итоге стал не только лучшим бомбардиром нижегородцев, но и лучшим нападающим всего турнира. Его 5 (3+2) очков стали неплохим подспорьем для команды, финишировавшей на второй строчке. Также хороший турнир провел вратарь Денис Костин, серьезно улучшивший статистику пропущенных шайб «Торпедо».

Многого ждали от пары новичков Миле — Кейлоф, получивших к себе в первое звено напарника в лице Саболича. В некоторых матчах на площадку вместе с иностранцами выходил Сетдиков, но проявить себя в полной мере ему не удалось. Впрочем, россиянин выглядел не хуже легионеров, которые на двоих набрали 5 очков в 4 матчах, что не очень много для потенциальных игроков первого звена.

Нижегородцы финишировали на престижном 2-м месте



Как бы там ни было, говорить о силе или слабости «Торпедо» пока рановато. Но и 2-е место на домашнем турнире не должно вводить в заблуждение. Если команда Немировски вдруг провалит начало КХЛ, никакого удивления это не вызовет. Слишком много перемен произошло в «Торпедо» за эти годы.

В «Спартаке» новая тройка для сборной

Появление в «Спартаке» техничных Зубова и Филатова заставило многих довольно потирать руки. Наличие в прошлогоднем составе Хохлачева, продлившего свое пребывание в клубе, помогло тренерскому штабу сколотить новое ударное звено. Тройка Хохлачев — Зубов — Филатов сходу привлекла к себе внимание, показав отличное взаимопонимание и породив среди болельщиков идею приглашения их в сборную России. Впрочем, сами игроки понимают, что их игра далеко не идеал и впереди масса работы над внутренней «химией».

«Да, взаимопонимание в нашем звене постепенно налаживается. Сегодня забили, и это хорошо. Но надо обязательно прибавлять еще», — сказал после победного матча с московским «Динамо» Хохлачев.

Александр оказался прав, после успешного начала турнира красно-белые потихонечку сникли к завершению Кубка. Связано это, прежде всего, с отсутствием ротации, на лед постоянно выходили одни и те же люди. Тренерский штаб объяснял это желанием наладить взаимодействие, но результата в игровом плане это пока не принесло.

Хочется отметить игру защитника Максима Гончарова. Хоккеист прошлый сезон провел в «Салавате» и уже давно не показывал острый хоккей. Переехав в «Спартак», Максим ожил и получил, по словам самого игрока, иную роль в схемах команды. Теперь он чаще атакует ворота соперника, что сразу сказалось на результативности защитника. Дубль в ворота московского «Динамо», а также гол рижанам наверняка помогут Гончарову почувствовать уверенность в себе.

После успешного начала турнира красно-белые потихонечку сникли к завершению кубка



Братья Костицыны рискуют остаться без клуба



Главным разочарованием турнира стало выступление минского «Динамо». Ожидать от белорусского клуба большего на первом же предсезонном турнире было сложно, но все же два очка в пяти матчах и 20 пропущенных шайб — это уже слишком. Комплектование команды закончилось всего за несколько дней до кубка, так что игроки даже не имели возможности сыграться. Как бы там ни было, игра минчан все равно просматривалась, как и основные проблемы.

Так, например, показали свое «лицо» братья Костицыны, которые воссоединились в клубе этим летом. Мало того, что за весь турнир они набрали лишь 3 (1+2) очка на двоих, так еще и дисциплина их вызывала вопросы. Уже в первом матче на турнире Андрей грубо встретил соперника и заработал дисциплинарный штраф. Сергей же, в свою очередь, «хлопнул дверью» в конце турнира, получив аналогичный штраф в матче против «Автомобилиста». Учитывая то, что болельщики и до этого воспринимали братьев скептически, игроки рискуют лишиться клуба уже до Нового года.

Очевидна и несыгранность обороны минчан, а потеря Граньяни была компенсирована слишком поздно для подготовки качественной замены. Пришедший в межсезонье Уиркош в целом выглядел прилично, но этого пока недостаточно.