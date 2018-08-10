Новости

03:30 МСК
Новости раздела

В Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!»

22:00, 10.08.2018 1

В этом году, впервые за шесть лет проведения авиашоу, участниками стали пилотажная группа «Русь» и бомбардировщик Ту-22М3. Казанцы вновь увидели Ту-160 и Ту-95МС, постоянных героев авиационного праздника. «Реальное время» публикует видео.

В Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!» Фото: Максим Платонов

В программу праздника вошли выступления вертолетов и легкомоторных самолетов, выставка беспилотных летательных аппаратов под открытым небом, байк-шоу, мастер-класс по укладке парашютов и запуску квадрокоптеров. Работала аллея профориентации, где гости могли увидеть проекты детских авиамодельных кружков, ознакомиться со специальностями авиационных вузов, ссузов.


Видео Камиля Исмаилова
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 авг


    Вчера, как маленький ребёнок,
    Заслышав гул, дела все бросил.
    Сверх-звука гром знаком с пелёнок,
    Не уж-то Зигфрид снова ожил?

    Татарстан на перепутье:
    «Встать на крыло», варить ли пиво?
    Тут выбор - жить не в захолустье
    Иль за углом мочиться криво?!

    Страна сильна авиапромом.
    У нас ж КАПО ушло на дембель.
    Мы удивляем всех дурдомом -
    Теперь «на взлётке» «Белый Кремль»*?

    Не обвиняйте в ретроградстве
    Меня, мол: «Ты совсем не хипстер**.
    160-й в кремлёвском братстве -
    «Отстой», а эль в продажах лидер».

    Но разве всё деньгами смеришь?
    Науку в Евро, в долларах не скупишь.
    И, если только "тугрику" сам веришь,
    То завтра превратишься в кукиш.

    Разрезал небо жёстко «Белый Лебедь»,
    Последний могикан - Big Fire***,
    Хотя понятно всем, и мне ведь -
    Войны не надо - я не фраер.

    В его могучем теле все законы
    Ньютона, Фарадея, Ома слились.
    А в магазинах пивные клоны,
    Чтобы мы спелись, а может спились.





    «Белый Кремль»* - так назван новый пивзавод в Чистополе (прим. автора).
    Ты не хипстер** - термин, образованный от жаргонного «to be hip», что переводится приблизительно как «быть в теме». В нашем случае значит, наоборот, НЕ В ТЕМЕ (прим. автора).
    Big Fire*** - ТУ 160 по НАТОвской классификации, что означает «большой огонь» (прим. автора).
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости

03:30 МСК
Новости раздела