В Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!»
В этом году, впервые за шесть лет проведения авиашоу, участниками стали пилотажная группа «Русь» и бомбардировщик Ту-22М3. Казанцы вновь увидели Ту-160 и Ту-95МС, постоянных героев авиационного праздника. «Реальное время» публикует видео.
В программу праздника вошли выступления вертолетов и легкомоторных самолетов, выставка беспилотных летательных аппаратов под открытым небом, байк-шоу, мастер-класс по укладке парашютов и запуску квадрокоптеров. Работала аллея профориентации, где гости могли увидеть проекты детских авиамодельных кружков, ознакомиться со специальностями авиационных вузов, ссузов.
комментарии
Вчера, как маленький ребёнок,
Заслышав гул, дела все бросил.
Сверх-звука гром знаком с пелёнок,
Не уж-то Зигфрид снова ожил?
Татарстан на перепутье:
«Встать на крыло», варить ли пиво?
Тут выбор - жить не в захолустье
Иль за углом мочиться криво?!
Страна сильна авиапромом.
У нас ж КАПО ушло на дембель.
Мы удивляем всех дурдомом -
Теперь «на взлётке» «Белый Кремль»*?
Не обвиняйте в ретроградстве
Меня, мол: «Ты совсем не хипстер**.
160-й в кремлёвском братстве -
«Отстой», а эль в продажах лидер».
Но разве всё деньгами смеришь?
Науку в Евро, в долларах не скупишь.
И, если только "тугрику" сам веришь,
То завтра превратишься в кукиш.
Разрезал небо жёстко «Белый Лебедь»,
Последний могикан - Big Fire***,
Хотя понятно всем, и мне ведь -
Войны не надо - я не фраер.
В его могучем теле все законы
Ньютона, Фарадея, Ома слились.
А в магазинах пивные клоны,
Чтобы мы спелись, а может спились.
«Белый Кремль»* - так назван новый пивзавод в Чистополе (прим. автора).
Ты не хипстер** - термин, образованный от жаргонного «to be hip», что переводится приблизительно как «быть в теме». В нашем случае значит, наоборот, НЕ В ТЕМЕ (прим. автора).
Big Fire*** - ТУ 160 по НАТОвской классификации, что означает «большой огонь» (прим. автора).