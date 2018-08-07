«Белый лебедь» над Казанкой

Полеты стратегической авиации в Казани — Ту-22МЗ, Ту-95 МС «Медведь», Ту-160 «Белый лебедь»

Над акваторией реки Казанки совершили тренировочные полеты боевые машины Ту-95 МС «Медведь» и Ту-160 «Белый лебедь». «Реальное время» публикует видео.

Тренировочные полеты — это подготовка к VI авиационному празднику «Я выбираю небо!». Он пройдет на территории Центра семьи «Казан» 10 августа. Казанцев и гостей столицы в этот день ждет летная программа с участием воздушных судов малой и тяжелой стратегической авиации. Над акваторией реки Казанки, от Ленинской дамбы до моста «Миллениум», покажут свою мощь боевые машины Ту-22МЗ, Ту-95 МС «Медведь», Ту-160 «Белый лебедь». Зрелищное шоу продолжит пилотажная группа «Русь» — это команда мастеров синхронного пилотажа высшего международного уровня. Авиационный праздник «Я выбираю небо!» проводится с 2012 года и приурочен ко Дню воздушного флота России.

