Деревья растут по-разному

В рамках лаборатории «Свияжская АРТель» на острове-граде Свияжск прошел «круглый стол» по проблемам и грядущим путям развития современного театра. В нем приняли участие режиссеры и театральные критики. Подробности в материале «Реального времени».

Все в сад!

В этом году фонд «Живой город», проводящий очередную лабораторию на Свияжске, предложил новый формат — встречу за «круглым столом», где собрались режиссеры — участники лаборатории и театральные критики. Тема была заявлена так — «Время роста деревьев». Так, кстати, называется один из популярных и успешных проектов театрального пространства «Угол».

Участникам было предложено обсудить важную тему — что есть театр репертуарный, классический, и что такое театр проектный, лабораторный и как они должны взаимодействовать. В принципе, дискуссии на эту тему ведутся давно и весьма активно, и у каждого такого направления есть и свои адепты, и хулители. Истина как всегда посередине — любое направление в искусстве, если оно талантливо и получает своего зрителя, имеет право на существование. И если в тоталитарном государстве были под запретом все виды альтернативного искусства, то не следует этому уподобляться и бросать камни в театр традиционный, доказавший свою значимость.

«Круглый стол» было решено провести в не совсем обычном месте — в саду свияжского художника и иконописца Максима Шешукова. Середину заросшего яблонями сада занимал действительно круглый деревянный стол, за которым разместились участники дискуссии. Вел ее театральный критик и основатель нескольких театральных фестивалей Олег Лоевский.

В этом году фонд «Живой город», проводящий очередную лабораторию на Свияжске, предложил новый формат — встречу за «круглым столом». Фото facebook.com/ugolkazan

«Тема «Время роста деревьев» вроде бы абстрактная, но для меня она вполне понятная. Вот уже много лет у нас в стране, кроме классического театра, который заключен в «итальянскую коробку», возникают самые разные движения и течения, подходы к театру. Знаменательно, что мы собрались в Свияжске, где уже несколько лет проходят лаборатории со своей спецификой и разным опытом. Нам сейчас важно понять опыт каждого участника, имеющий прецедент общения с тем новым, что есть в театре, что пришло к нам. У всех у нас есть опыт работы с проектами, кто-то даже навсегда отказался от взаимодействия с театром в «итальянской коробке», — открыл «круглый стол» Олег Лоевский.

Безусловную важность театра для зрителей в России подчеркнул участник лаборатории этого года Штефан Кэги. По его словам, в странах, где долгое время были периоды отсутствия свободы слова, это наблюдается. «Театр — это такой посредник живости, хотя в России я видел много таких театров, которые дистанцируются от этой живости, потому что это стало формой», — отметил Штефан.

Короткое выступление Стефана было тем не менее важным. Возможно, ему со стороны виднее, почему в России сейчас такой интерес к театру альтернативному. Тоталитарный режим, когда все непривычное и свободное было под запретом, сжал пружину. Сейчас она распрямляется.

По мнению главного режиссера театра «Глобус» из Новосибирска Алексея Крикливого, представляющего государственную структуру, театр с большим залом, имеющим государственное финансирование, в лабораторном движении есть много интересного. «Я люблю лаборатории, хотя знаю, что многие театры от этого отказываются, испытывают от набегов лабораторного движения какой-то стресс, но это взаимодействие — это вопрос развития, вопрос поисков, вопрос экспериментов», — отметил режиссер.

По мнению Алексея Крикливого, представляющего государственную структуру, театр с большим залом, имеющим государственное финансирование, в лабораторном движении есть много интересного. Фото Натальи Грединой/ tayga.info



Как представитель официального театра он напомнил, что у государственных театров есть определенный план, есть обязанности. Любой театр не планирует просто провести лабораторию и забыть о ней, всегда хочется оставить что-то созданное в ней. Всегда хочется сохранить эскизы лаборатории, не раздавить ее рутиной. Но как сохранить их в условиях классического театра, ввести их в репертуар — это сложный вопрос. И не всегда решаемый.

В этом случае, кстати, интересен опыт театрального пространства «Угол», у которого в последние годы сформировалась полноценная афиша, и в ней представлены доработанные эскизы спектаклей, сделанных в рамках лабораторий. Так случилось, например, с «Единственным берегом», «Свидетелем», так сейчас происходит с «Мергасовским домом», который в эти дни дорабатывается и скоро появится на афише «Угла». Но стоит отметить, что все эти бывшие эскизы объединяет хорошая литературная основа и профессиональная режиссура.

Спектакль или не спектакль?

По мнению еще одного участника «круглого стола» — режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Волкострелова, сразу же при работе над эскизом бывает видно — спектакль это или не спектакль? И хотя спектакли не всегда возникают, для него при работе важнее сделать что-то, что раньше никогда не делалось. Безусловно, такая позиция может существовать, но она характерна для режиссера, просто приглашенного на лабораторию и не несущего ответственность за финансовые риски при невыпущенном спектакле.

«Если говорить об «итальянской коробке», мне больше интересна не локация, а способ существования актеров, их взаимодействие, презентация текста. То, что в «итальянской коробке» может являться абсолютно радикальным искусством. Например, тот же спектакль Волкострелова, сделанный в традиционном пространстве, разрушает все традиции», — включился в дискуссию заведующий литературной частью Татарского академического театра им. Г. Камала, театральный критик Нияз Игламов.

По его мнению, стоит «погулять в сторону» — в лофты и ангары, чтобы потом вернуться обогащенным опытом и новыми идеями, и это важно. С этой мыслью трудно не согласиться. Зрителя просто надо учить воспринимать новые способы коммуникации со сценой, потому что публика чаще всего ходит за привычным. Сместить акценты — это сложная и важная задача современного театра.

По мнению Игламова, стоит «погулять в сторону» — в лофты и ангары, чтобы потом вернуться обогащенным опытом и новыми идеями, и это важно. Фото vk.com

Интересным было выступление одного из учредителей фонда «Живой город», директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, который сразу же обозначил свою любовь к «театру в коробке». «В Свияжске нет возможности построить «театр-коробку», поэтому у нас все происходит на открытом воздухе, придавая непредсказуемость всему процессу. То, что эскиз вряд ли будет показан еще раз, это придает ему особую остроту и неповторимость. Мы, как буддисты, делаем сложный узор из песка, а потом в течение двух дней красиво его сдуваем», — рассказал Силкин.

Участники «круглого стола» отметили, что остров-град все больше и больше становится театральным пространством, и, возможно, в дальнейшем стоит создать здесь в туристический сезон летний театр. В Европе много таких прецедентов, работающих на привлечение туристов.

«Понятия «лаборатория» и «эксперимент» обрели особый смысл, плохой и хороший. Не случайно в номинациях «Золотой маски» есть особая номинация — «эксперимент». В сознании публики и в сознании профессионального сообщества эксперимент — особое пространство, словно огороженное забором. Когда ты заходишь в это пространство, то можешь экспериментировать, когда выходишь из него, вступают в силу другие правила игры. Режиссер, приехавший на лабораторию, может позволить себе нечто эдакое, что не может позволить себе в обычной жизни. Такое структурирование нашей жизни мне не кажется правильным. В нормальном варианте все эксперименты и лабораторные опыты — это естественная часть театрального процесса. Если нет эксперимента, то это как бы не вполне искусство», — обозначила свою позицию главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, чье выступление оставило весьма двойственное ощущение.

К сожалению, времени на «круглый стол», озаботившийся такими сложными вопросами, было отведено немного, и, по сути, он остался незавершенным. Ни для кого ни секрет, что в традиционном театре есть удачные и неудачные спектакли, так же как при лабораторном движении. Конфронтация этих двух направлений не нужна, все не талантливое рано или поздно уйдет естественным путем. Деревья растут по-разному, и в этом их прелесть.