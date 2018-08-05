«Страна контрастов»: почему индийские женщины не страдают феминизмом

Роль матери в Индии до сих пор ценится больше, чем роль любовницы

Фото: Ананта Вриндаван

Часто в разговоре со знакомыми и в соцсетях я слышала суждения, что в Индии женщин притесняют и эксплуатируют. Если под притеснением понимать то, что в обществе женщинам отводится второстепенная социальная роль, то я согласна. В Индии до сих пор очень сильна модель семьи, которая была свойственна многим традиционным культурам, когда женщина занята воспитанием детей и домашним хозяйством, а вовсе не своей карьерой. Читайте об этом в колонке «Реального времени».

Мать или любовница

Мне приходилось наблюдать, останавливаясь в индийских семьях, как по утрам сын, будучи уже состоявшимся бизнесменом, вместе с женой шел к пожилым родителям, чтобы поклониться им и получить благословение до того, как отправиться на работу. И это не одиночное явление. Даже эмигрировав в другую страну (чаще всего это США или Арабские Эмираты, где индийцы ценятся как хорошие IT-специалисты) и перевезя туда своих родственников, они поступают точно так же.

Положение матери в Индии считается очень почетным. Мать прославляется в шастрах (священных писаниях) и в повседневном этикете. Например, ко всем женщинам, кроме своей жены, даже к маленьким девочкам, воспитанные индийцы обращаются не «женщина», «девушка» или тем более «товарищ», а — «матаджи», это уважительная форма слова «мать». И это не простая формальность, мудрость такого обращения в том, что, называя женщину матерью, ум мужчины уже не может рассматривать ее как объект для наслаждения своих не самых возвышенных чувств. Это позитивно влияет не только на мужчин, я ощутила на себе, что когда называю незнакомую мне женщину на рынке или в больнице «матаджи», то невольно вспоминаю, что передо мной чья-то будущая или настоящая мать.

(Ремарка, за которую рискую быть осужденной за дискриминацию. Спасусь фактами. К мужчинам в Индии все обращаются «прабху», что означает «господин». И это не простая дань вежливости, как наши затертые «дамы и господа». Дело в том, что мужчина, согласно индийской философии, считается более разумной формой жизни, чем женщина. Считается, что получить мужское тело — лучше, чем женское. Поэтому до сих пор отсутствие в семье сыновей считается большой неудачей, потому что именно сын способен спасти весь род благодаря природной склонности к аскетическим подвигам, выносливости, контролю чувств и отказу от чувственных удовольствий ради высших благ. Впрочем, то, что сегодня в западных странах считается сексизмом, мы можем найти в писаниях любой традиционной религии, в том числе исламе и христианстве. Женщина там описывается как более слабое и склонное к падению живое существо, которое поэтому должно находиться под покровительством и опекой. В свою очередь от нее требуется послушание и отношение к мужу как к господину).

Роль матери в традиционном индийском обществе ценится больше, чем роль любовницы. Фото Индрадьюмны Свами



Роль матери в традиционном индийском обществе ценится больше, чем роль любовницы. Поэтому, если не брать в расчет крупные города вроде Дели или Калькутты, в Индии большинство женщин ведут себя достаточно сдержанно, носят сари — закрытый и целомудренный наряд (о нем писала в прошлой статье) и не пытаются соблазнить каждого, кто попадается им на пути своим откровенным нарядом. Многие женщины, с которыми я общалась, говорили мне, что в детстве все женщины их семьи (мамы, бабушки и тети) учат, что женщине ни в коем случае нельзя оставаться с мужчиной наедине, тем более разговаривать с ним, если это не муж, сын или отец. Одна пожилая женщина призналась мне, что до того, как вышла замуж, не общалась ни с одним посторонним представителем мужского пола. Строгий этикет распространяется не только на контакты с внешним обществом, но и на отношения внутри семьи. Например, воспитанные женщины не разговаривают даже с родственниками-мужчинами, если это не их муж, сын или отец.

Дети и отсутствие социальных амбиций

Помню, в Западной Бенгалии меня познакомили с группой индийских женщин, которые приехали как паломники вместе со своими мужьями и детьми в Навадвипу. Сами они родом из южной Индии, из общины, где стараются следовать традиционному укладу жизни. И первые их вопросы ко мне были о том, замужем ли я, есть ли у меня дети. Они удивлялись, как я могла оставить свою мать и отца и уехать так далеко, в чужую страну, сожалели о том, как, должно быть, страдают в разлуке со мной мои родственники.

Позднее я много наблюдала за этими женщинами и общалась с ними. Все они не работают, занимаются только домом и детьми, но при этом их нельзя назвать необразованными. Они прекрасно разговаривают на английском. В свободное время они занимаются с детьми, собирая их в группы и обучая грамоте и письму. Сделав все дела по дому, они встречаются вместе в храме или у кого-то дома, поют песни, танцуют, общаются, делятся новостями. А также они много читают, хорошо знают священные писания и цитируют оттуда стихи наизусть.

Меня удивляло, что у этих женщин совсем нет социальных амбиций. Конечно, причиной тому глубокая религиозность индийцев. Они полагаются во всем на мужа и на Бога, а также на родственников и соседей, которые поддержат в случае беды.

В традиционной индийской семье много детей. Фото Индрадьюмны Свами



Дети для них — не обуза и не препятствие на пути к карьере. К материнству девочка готовится с малых лет. В традиционной индийской семье много детей, поэтому старшие играют не с куклами, а нянчатся со своими младшими братьями и сестрами, а также соседскими детьми. У каждого ребенка в такой расширенной семье много матерей, и к сестрам относятся с не меньшим уважением, чем к матерям. Я некоторое время близко общалась с одной семьей, которая приехала погостить в Маяпур из другого штата. Эта семья состояла из пожилых матери и отца, двух братьев с женами и их детьми. Меня поразило, что женщины относились ко всем детям одинаково, с такой же заботой и вниманием, как к родным, не делая никаких различий. Дети буквально купаются в любви большого количества матерей, которые и не помышляют о том, чтобы отдать их в детские сады, а самим делать карьеру.

Индийские женщины отдают всю свою любовь детям, особенно сыновьям. Вырастая, дети чувствуют себя в неоплатном долгу перед своей матерью. Надо ли удивляться тому, что они даже не думают о том, чтобы оставить своих старых отца или мать умирать в одиночестве в доме престарелых? Кстати, интересный факт: в Индии пенсию получают только госслужащие, всем остальным она не положена. Так заведено, поскольку стариков здесь обычно не бросают, и они уверены, что когда у них не останется сил работать, о них позаботятся близкие люди.

О ранних браках и защите женщин

До сих пор в Индии сильна традиция ранних браков. Когда девочке еще 8—10 лет, родители начинают подыскивать ей мужа, подходящего по социальному положению, характеру, а также совместимого по астрологической карте. Конечно, в таком юном возрасте жених и невеста еще не живут вместе — как минимум до полового созревания, в среднем пока девочке не исполнится 16 лет, а парень не окончит свое образование в колледже или гурукуле (духовное обучающее заведение). Затем играется свадьба и молодожены поселяются вместе.

Предупреждая возмущение читателей, думающих, что ранние браки — пережиток прошлого и тотальная дискриминация детей или женщин, расскажу о положительных сторонах этого явления. В известном на весь мир древнем священном трактате «Бхагавад-гите» говорится, что женщины всегда должны быть под защитой: в детстве их защищает отец, в молодости муж, а в старости — сыновья или мужья дочерей. Защищается прежде всего целомудрие женщины. Под целомудрием понимается не просто физическая чистота, но и чистота ума женщины, которая в своей жизни привязана только к одному мужчине и даже помыслить не может о ком-то другом. Например, я слышала от одной индийской женщины, что если женщина даже просто в уме допускает, что другие мужчины лучше ее мужа, то это считается изменой и нецеломудрием. Чтобы сохранить такую чистоту, традиционное индийское общество защищает женщину с юных лет от безответственных мужчин и ненужных беспокойств.

В известном на весь мир древнем священном трактате «Бхагавад-гите» говорится, что женщины всегда должны быть под защитой: в детстве их защищает отец, в молодости муж, а в старости —сыновья или мужья дочерей. Фото Ананты Вриндавана



Причем, как говорится в том же писании, польза в этом не только для семьи, но и для всего общества. Если женщины защищены и целомудренны, они способны зачинать благочестивое потомство и воспитывать его в правильном настроении. А это значит, что общество будут составлять люди с хорошими чертами характера, что сулит мир и процветание.

Для той же цели женщин традиционно не отправляли учиться в школы. Конечно, сейчас это сплошь и рядом нарушается, девочки учатся в колледжах, хотя еще лет тридцать назад, как мне рассказывали, даже в школу девочки всегда ходили по другой стороне улицы отдельно от мальчиков и учились в раздельных классах. Но культурные индийцы и сегодня находят способы уберечь своих детей от прелестей общего образования и организуют гурукулы для девочек, приглашают учителей для небольшой группы. В деревенских же семьях девочки учатся только дома — у матери и других старших женщин. Она учится читать, писать, заботиться о детях, готовить еду, а также исполнять свои религиозные обязанности в доме.

О последнем хочу сказать особо. Жену в Индии называют «дхарма-патни», что переводится с санскрита как «хранительница дхармы». Дхарма — это предписанные священными писаниями обязанности, которые должен выполнять каждый человек, чтобы жить благочестивой жизнью, не совершать грехов и получить лучшее рождение в следующей жизни или же вовсе вырваться из круговорота самсары и вернуться в исполненный вечного счастья духовный мир. И женщине отводится очень важная роль: пока муж занят социальной деятельностью, зарабатывает средства к существованию, жена выполняет все необходимые религиозные ритуалы, проводит пуджи (службы), делает подношения и ухаживает за домашними божествами. Таким образом она защищает всю семью.

Есть в индийской философии другое очень важное понятие — «стри-дхарма» или долг женщины. Оно означает, что если душа родилась в этой жизни в женском теле, то она должна исполнять свой женский долг. В писаниях сказано, что первостепенный долг женщины — это быть доброй матерью и верной женой. И там нет ни слова о необходимости сделать карьеру, стать успешным директором фирмы или известным физиком-ядерщиком.

Есть в индийской философии другое очень важное понятие — «стри-дхарма» или долг женщины. Фото Ананты Вриндавана

Нет такого понятия как развод

Понятия «развод» в индийской культуре нет. Оно пришло туда в XX веке сначала из мусульманства, а потом с Запада. В индийских языках даже нет слова, которым можно было бы назвать развод, оно заимствовано.

Согласно ведическим писаниям, после того как произошло физическое соединение мужчины и женщины, они считаются мужем и женой. И никакими бумагами с печатями и подписями этой связи до конца жизни не разрубить. Перестать выполнять свои обязанности перед мужем или женой — значит совершить великий грех. Особенно если было совершено церковное бракосочетание — виваха-ягья. Можно привести аналогию из христианской культуры: «То, что сочетал Бог, да не разрушит человек». И даже если мужчина и женщина расходятся, их связь не прерывается, и дальнейшая их жизнь с другими партнерами будет омрачена этой прошлой связью, не говоря уже о тех последствиях, которые им придется понести в следующей жизни.

У индийцев такое понимание жизни просто в крови. Например, меня поразила история одной матаджи, которая сейчас уже носит белые вдовьи одежды. Она рассказала, что выросла в брахманической семье, то есть с детства ее учили соблюдать все правила религиозной жизни, проводить обряды, жить в чистоте и быть очень внимательной в своих повседневных привычках. Она получила некоторое образование, но в юном возрасте ее выдали замуж за молодого человека тоже из касты брахманов. Астролог рассчитал их совместимость. Однако муж всю жизнь издевался над бедной женщиной. Он не давал ей молиться и следовать религиозным принципам, заставлял ее, которая была вегетарианкой, готовить мясо, пил вино, изменял и нередко бил ее. Но она никогда даже не помышляла о том, чтобы развестись с ним, потому что, по ее словам, понимала, что ее долг — служить такому мужу, которого ей послала судьба. Ближе к концу жизни муж оценил ее верность, просил прощения и умер, уже будучи раскаявшимся человеком. Она говорит, что очень умиротворена и счастлива тем, что выполнила свой долг как жена и мать, и теперь может полностью посвятить себя жизни в отречении. Тут важно подчеркнуть, что эта женщина не выглядит несчастной жертвой «домашнего насилия». Потому что она сделала выбор на основе укорененного в сознании любого даже самого необразованного индийца понимания, что эта жизнь — лишь одна из многих, поэтому нет смысла пытаться взять от нее все, лучше перетерпеть ее, какой бы она ни была, ради лучшего будущего.

Среди стремящихся вернуться к своим истокам индийских женщин распространено такое присловье: «Делай как твоя бабушка». Фото Ананты Вриндавана

«Делай как твоя бабушка»

Сегодня нередко даже индийские актеры и политики стыдятся того, что в Индии до сих пор много людей, следующих своим традициям. Они полагают, что их страна отстает в том, что касается эмансипации женщин, от Запада. И в интервью призывают женщин бороться за свои права зарабатывать деньги и ходить на службу, а не рожать детей и готовить чапати. Пытаясь сократить рождаемость, государство запускает программы, призывая иметь меньше детей. В подобной пропаганде преуспевает и Болливуд, снимая сотни фильмов с сюжетами, в которых дочери не повинуются воле своих родителей, мужей и живут независимой самостоятельной жизнью.

Вся эта пропаганда приводит к тому, что количество разводов и неполноценных семей в стране растет, а такие примеры, которые я привожу в статье, становятся на вес золота. Женщины отстаивают свои права, работают, оставляют детей дома с бабушками и дедушками, строят карьеру. Разучиваются делать домашнюю работу: готовить, убирать и стирать. С детства в умы девочек в индийских школах внедряют идею, что им нужно получать образование и быть независимыми. Еще 20 лет назад, по рассказам женщин, было стыдно, если женщина не вышла замуж до 22—25 лет. Еще два поколения назад девушки выходили замуж не позднее 18 лет. А поколением раньше — и в 11—14 лет, имея по 5—6 детей.

Поэтому, хотя в основе своей ведическая культура Индии такова, как я ее описала, сегодня она сохраняется лишь отдельными островками или смешана с современными веяниями.

Впрочем, есть повод для оптимизма. Некоторые индийцы, побывав на Западе, испробовав вкус свободной жизни, другими глазами смотрят на свои традиции. Пропасть, которая разделяет современный, находящийся под влиянием феминизма, и традиционный индийский мир, еще не настолько велика, чтобы ее невозможно было преодолеть. Поэтому среди стремящихся вернуться к своим истокам индийских женщин распространено такое присловье: «Делай как твоя бабушка».