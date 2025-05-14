В России определили даты летних каникул для школьников

Они начнутся 26 мая и продлятся минимум 8 недель

Фото: Максим Платонов

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул. Об этом сообщает РИА «Новости».

Школьники будут отдыхать с 26 мая по 31 августа. В ведомстве отметили, что дети должны отдыхать от занятий не менее восьми недель.

Окончание учебного года для девятиклассников будет зависеть от расписания государственной итоговой аттестации.

Напомним, что половина казанцев — 53% — поддерживают разрешение привлекать подростков 14—17 лет к работе в выходные во время летних каникул, сообщили аналитики SuperJob. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.