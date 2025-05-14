Новости общества

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

13:05, 14.05.2025
В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами
Фото: Мария Зверева

В Татарстане мировой судья вынес решение о лишении водительских прав на шесть месяцев автомобилиста, задержанного за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками, сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Водитель был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Сабинском районе. Выяснилось, что регистрация установленных на автомобиле номеров была прекращена, поскольку они ранее были выданы другому транспортному средству, которое впоследствии было продано.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить соответствие государственных регистрационных знаков и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, — говорится в решении суда.

  • Владельца автомобиля признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ.

Накануне в Госдуме предложили лишать водительских прав за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Ожидается, что поправки включат в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также