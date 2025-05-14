В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

Фото: Мария Зверева

В Татарстане мировой судья вынес решение о лишении водительских прав на шесть месяцев автомобилиста, задержанного за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками, сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Водитель был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Сабинском районе. Выяснилось, что регистрация установленных на автомобиле номеров была прекращена, поскольку они ранее были выданы другому транспортному средству, которое впоследствии было продано.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить соответствие государственных регистрационных знаков и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, — говорится в решении суда.

Владельца автомобиля признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ.

Накануне в Госдуме предложили лишать водительских прав за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Ожидается, что поправки включат в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.



Анастасия Фартыгина