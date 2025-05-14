В первом квартале 2025 года в Татарстане выявили 38 поддельных купюр

Подавляющая часть фальшивок — банкноты номиналом 5 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2025 года в Татарстане выявили 40 российских денежных знаков с признаками подделки: 38 купюр и две монеты. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России — Национального банка по Татарстану.

Подавляющая часть фальшивок — банкноты номиналом 5 тыс. рублей (24 штуки). Также в республики обнаружили 13 поддельных купюр номинал 1 тыс. рублей, одну — номиналом 2 тыс. рублей и две фальшивые монеты номиналами десять и пять рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Злоумышленники могут воспользоваться тем, что в республику поступают модернизированные банкноты номиналом 5 тыс. рублей, предупредили татарстанцев. Мошенники будут предлагать обменять привычные банкноты на поддельные под видом новых.



— Старые банкноты образца 1997 года и их модификации остаются в обращении наравне с новыми банкнотами и служат законным средством платежа. Специально обменивать привычные купюры на модернизированные не нужно, — подчеркнули в пресс-службе Национального банка по республике.

Напомним, в Татарстане в марте 2025 года зафиксирован рост среднего чека микрозайма («заем до зарплаты» до 30 тыс. рублей) на 0,7%. В целом по стране в марте он снизился на 0,4% по сравнению с февралем.

Галия Гарифуллина