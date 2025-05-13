Депутаты рассмотрят законопроект о скидке на транспортный налог

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного налога, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается предоставить гражданам право уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение налогового периода (календарного года) они не нарушали ПДД.

Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии безопасности дорожного движения в России на 2018–2024 годы. Авторы инициативы считают, что скидка на транспортный налог при отсутствии правонарушений будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах.

Минфин и ФНС предложили поправки в Налоговый кодекс. Изменения касаются освобождения от уплаты транспортного налога для ветеранов и участников СВО.



Рената Валеева