Владимир Путин: «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США»

Президент России Владимир Путин заявил о прагматичном подходе США в отношениях с другими странами, приведя в пример продолжающиеся закупки российского ядерного топлива. Об этом он сообщил 13 мая на встрече с участниками «Деловой России», подчеркнув необходимость применения аналогичного подхода и в российской внешней политике.

— Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием, — цитирует ТАСС слова президента.

Путин отметил, что Вашингтон руководствуется экономической выгодой, подчеркнув: «И правильно, и молодцы». Он также обратил внимание на рост американской экономики, который, по его словам, остается значительным, хотя и не достигает российских показателей в 4,3%. В то же время президент указал на рецессию, наблюдаемую в основных экономиках Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны наладить отношения с Россией, так как у этой страны самая большая территория в мире.

Рената Валеева