В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гроз и града

Фото: Надира Хасанова

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 15 мая. По прогнозам, ветер может достигать скорости 24 метров в секунду. Ожидаются грозы, град и интенсивные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильный ветер будет ощущаться в вечернее время 14 мая, а также ночью и днем 15 мая. В некоторых районах возможны порывы ветра до 24 м/с, а также сильные дожди и ливни.

Гражданам рекомендуется быть осторожными и избегать ненужных поездок в неблагоприятные погодные условия.

Анастасия Фартыгина