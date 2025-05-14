В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гроз и града
В Татарстане объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 15 мая. По прогнозам, ветер может достигать скорости 24 метров в секунду. Ожидаются грозы, град и интенсивные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Сильный ветер будет ощущаться в вечернее время 14 мая, а также ночью и днем 15 мая. В некоторых районах возможны порывы ветра до 24 м/с, а также сильные дожди и ливни.
Гражданам рекомендуется быть осторожными и избегать ненужных поездок в неблагоприятные погодные условия.
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