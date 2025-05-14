Замглавы Советского района Казани добился снижения налога благодаря антикоррупционному иску прокурора

Фото: Ирина Плотникова

О технической ошибке в 19 млн рублей при оценке кадастровой стоимости своей земли заявил сегодня в Советском райсуде Казани замглавы района Денис Воробьев. Его адвокат просил приобщить уточненную справку из ЕГРН с актуальными данными на 8 мая — в качестве доказательства, что не все сведения прокурорского иска о «раскулачивании» соответствуют действительности, передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, суд рассматривает претензии прокурора Советского района к Воробьеву и членам его семьи, требуя обратить в доход государства имущество в Крыму и Казани на 21,9 млн рублей, настаивая, что ответчикам просто не хватило бы средств из официальных источников доходов на приобретение этой недвижимости.

В числе таких объектов — двухэтажный дом площадью 440 кв. м с земельным участком 580 кв. м в поселке Вознесенское в Казани, купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.). При этом в ходе проверки прокуроры установили — на момент покупки кадастровая стоимость дома составляла 13,9 млн рублей, а к 2025-му она выросла до 35,9 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На сегодняшнем заседании Воробьев пояснил — в базе ЕГРН была допущена ошибка: «Объект висел не как индивидуальный жилой дом, а как нежилое строение. Ошибку исправили». Его представитель из адвокатского бюро «А2К Лигал» Ильдар Хабибуллин отметил, что после внесения правок в ЕГРН кадастровая стоимость, по выписке от 8 мая 2025 года, составляет 16 млн 960 тысяч рублей. Суд эту справку приобщил.

Уже после заседания в разговоре с «Реальным временем» главный ответчик поделился, что после подачи иска дела узнал много нового для себя в сфере недвижимости. В частности — благодаря выявленной ошибке и снижению кадастровой цены объекта можно ожидать и снижения налога. По словам Воробьева, раньше он об этом не знал. Теперь делится такой информацией со знакомыми.

Сегодня же к рассмотрению дела в качестве третьего лица подключился Сбер, поскольку на покупку вознесенских активов пошел кредит в 5 млн рублей. Представительницы банка просили суд в случае удовлетворения исковых требований сохранить за банком залог на указанную недвижимость. Представитель администрации раиса Татарстана Адель Баязитов на вопрос, поддерживает ли администрация иск прокуратуры, сообщил, что собственной позиции по этому делу у руководства республики нет, решение — за судом. Также огласили позицию управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области — иск прокуратуры там поддерживают в полном объеме, просят рассмотреть дело без их участия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Замглавы района претензии прокуратуры о разнице в доходах и расходах не признавал и не признает. В поддержку его позиции адвокат на заседании сообщил — в возражениях ответчиков представлены сведения обо всех доходах сотрудника муниципалитета и его близких начиная с 2006 года, включая сделки с продажей недвижимости, получение денег в дар — от родителей, в займ — от знакомых, и в кредит от Сбербанка.

— Мы провели полный анализ всех продаж имущества и приобретений семьи, и все подтверждается объективно — доходы составили 34 млн 981 тысячу, а расходы — 16 млн 582 тысячи, то есть фактически сальдо — 18 млн 399 тысячи. Это картина, которая сложилась за 17 лет, — сообщил суду защитник, отмечая необоснованность претензий надзорного ведомства и указывая — при проведении процедуры контроля за доходами-расходами Воробьева в аппарате главы республики ни фактов коррупции, ни расхождения в доходах и расходах выявлено не было.

В свою очередь помощник прокурора Советского района Алина Закирова заявила суду, что в представленных расчетах ответчиков не хватает информации в подтверждение того, что члены семьи имели многолетние накопления (в частности, сведениях о снятых суммах со счетов в банках), а заемщики располагали средствами для передачи в долг. Также Закирова планировала учесть — кроме попавших в исковые требования объектов семья Воробьева и его родители несли и иные крупные расходы по приобретению недвижимости.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В заседании объявили перерыв для представления новых доказательств.

Полный перечень исковых требований затрагивает шесть объектов, расположенных на двух улицах казанского жилого массива Вознесенское и в городе Керчи:

двухэтажный дом площадью 440 кв. м с земельным участком 580 кв. м в Казани, купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.);

двухэтажный дом общей площадью 176 кв. м с земельным участком в 10 соток в Казани, полученные Воробьевым, согласно документам, от бабушки. Кадастровая стоимость этой недвижимости оценена в 7 млн рублей;

смежные участки общей площадью 936 «квадратов» в Керчи, в полукилометре от Черного моря, оформленные на мать заместителя главы района Казани Веру Воробьеву в январе 2024 года, цена покупки в договоре — 4,5 млн рублей.

Ирина Плотникова