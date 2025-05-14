Президент Таджикистана отменил уголовное наказание за лайки в соцсетях
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об отмене уголовной ответственности за лайки и другие реакции в социальных сетях.
Норма, введенная в 2018 году поправками к закону о «Публичных призывах к совершению преступлений террористического характера», больше не действует.
Ранее, в 2024 году, глава государства раскритиковал практику возбуждения уголовных дел на основе лайков и использование материалов из соцсетей как доказательной базы. Поправки 2018 года предусматривали уголовную ответственность за публичные призывы к терроризму, распространяемые через интернет, однако их трактовка часто затрагивала простые реакции пользователей.
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