Президент Таджикистана отменил уголовное наказание за лайки в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об отмене уголовной ответственности за лайки и другие реакции в социальных сетях.

Норма, введенная в 2018 году поправками к закону о «Публичных призывах к совершению преступлений террористического характера», больше не действует.

Ранее, в 2024 году, глава государства раскритиковал практику возбуждения уголовных дел на основе лайков и использование материалов из соцсетей как доказательной базы. Поправки 2018 года предусматривали уголовную ответственность за публичные призывы к терроризму, распространяемые через интернет, однако их трактовка часто затрагивала простые реакции пользователей.

Матвей Гавриков