Татарстан представит опыт реставрации мечетей на международном форуме KazanForum

Фото: Михаил Захаров

Татарстан представит лучшие проекты по восстановлению исторических мечетей на международной выставке недвижимости International Property Market (IPM), которая пройдет в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

— На стенде Татарстана будут продемонстрированы уникальные примеры реставрации мусульманских святынь, включая редкие памятники деревянного зодчества, — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание будет уделено реставрации мечети XVIII века в селе Маскара Кукморского района. Ожидается, что после завершения реставрационных работ мечеть откроется для верующих уже в июне 2025 года. Реставраторы укрепили исторические конструкции здания, воссоздали утраченный минарет и восстановили уникальное внутреннее убранство святыни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это не просто реставрация здания, это возрождение духовного и культурного центра. Благодаря комплексному подходу появится еще одна уникальная точка притяжения для жителей республики, — отметил председатель комитета Иван Гущин, слова которого приводит пресс-служба.



XVI международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 13 по 18 мая и включит в себя около 200 мероприятий.

Рената Валеева