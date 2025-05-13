Сотрудникам безопасности на транспорте разрешили использовать баллончики с газом

Фото: Анастасия Фартыгина

С 1 сентября 2025 года сотрудники транспортной безопасности получат право использовать аэрозоли, содержащие слезоточивые или раздражающие вещества, для обеспечения безопасности на объектах транспорта. Об этом пишет «Российская газета».

Помимо аэрозолей, в списке остались резиновые палки, наручники, бронежилеты и шлемы российского производства, технические средства для противодействия беспилотникам и для принудительной остановки транспорта, а также три вида огнестрельного оружия.

В правительстве рассчитывают, что расширение перечня разрешенных спецсредств позволит повысить эффективность работы сотрудников транспортной безопасности.

Ранее правительство России разработало новые правила, которые помогут защитить аэропорты и железнодорожные станции от атак БПЛА.

Рената Валеева