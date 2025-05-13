Сотрудникам безопасности на транспорте разрешили использовать баллончики с газом
С 1 сентября 2025 года сотрудники транспортной безопасности получат право использовать аэрозоли, содержащие слезоточивые или раздражающие вещества, для обеспечения безопасности на объектах транспорта. Об этом пишет «Российская газета».
Помимо аэрозолей, в списке остались резиновые палки, наручники, бронежилеты и шлемы российского производства, технические средства для противодействия беспилотникам и для принудительной остановки транспорта, а также три вида огнестрельного оружия.
В правительстве рассчитывают, что расширение перечня разрешенных спецсредств позволит повысить эффективность работы сотрудников транспортной безопасности.
Ранее правительство России разработало новые правила, которые помогут защитить аэропорты и железнодорожные станции от атак БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.