«Водоканал» проложил новый водопровод для жителей микрорайона Аметьево

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты казанского «Водоканала» выполнили реконструкцию аварийных водопроводов в микрорайоне Аметьево, а также заменили запорную арматуру и пожарные гидранты.

Работы велись от пересечения ул. Маршальской/Гайдара до ул. Дачной, 7. Там заменили аварийные участки водопроводов, построенных в 1954/74 годах. Всего проложили 250 м новой трубы диаметром 110 мм.

— На одном из участков использовали метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без проведения больших земляных работ и нарушения благоустройства, — отметили в предприятии. — Тогда реконструкцию проводили без отключения водоснабжения.

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Во время планового отключения воды 13 мая, одновременно с заменой водопроводов, выполнили мероприятия по улучшению водоснабжения — в колодцах заменили 4 пожарных гидранта и 5 запорных арматур диаметром от 100 до 150 мм. На время ремонта был организован подвоз воды автоцистернами, восстановили водоснабжение раньше планируемого срока.