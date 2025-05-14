В России одобрили законопроект о контроле пенсий для лиц, причастных к экстремизму

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который ужесточает контроль за финансовыми операциями людей, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом. Этот документ, предложенный правительством России, вносит изменения в законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщили ТАСС.

Согласно нововведениям, лица, внесенные в список экстремистов и террористов, смогут проводить финансовые операции, связанные с получением и расходованием пенсий, пособий и других соцвыплат. Они также смогут уплачивать налоги и штрафы.

Однако, как говорится в пояснительной записке, правоохранительные органы выявили случаи использования этих выплат для финансирования террористической деятельности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— По информации правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, — говорится в документе. В списке на данный момент находится почти 4900 человек, которые находятся в розыске.

Для получения разрешения на финансовые операции такие граждане должны будут подать заявление в Росфинмониторинг. Ведомство рассмотрит запрос в течение 10 рабочих дней и может либо одобрить его, либо отказать. Если заявление будет принято, информация о разрешении будет передана кредитным организациям и Банку России.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за нарушение норм, касающихся противодействия финансированию экстремистской деятельности.



Анастасия Фартыгина