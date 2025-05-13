На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х
Во вторник, 13 мая, на Солнце зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х1.2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
— 13 мая в 18:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81) зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут, — говорится в сообщении института.
Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждой последующей буквой мощность увеличивается в 10 раз.
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