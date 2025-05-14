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В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 17 пожаров

12:44, 14.05.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 17 пожаров
Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 13 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 17 пожаров, 10 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 26 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 3 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина

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