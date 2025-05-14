В России за сутки потушено 42 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в восьми регионах

Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах

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За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 42 лесных пожара в 16 регионах. Продолжаются работы по тушению 91 лесного пожара в восьми регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.



В ликвидации возгораний задействовано 3 181 человек, 539 единиц техники и девять воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 40 воздушных судов.



В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84-х.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 827 работников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Галия Гарифуллина