В майские праздники скорость мобильного интернета в Татарстане локально возросла до трех раз

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

«Летай» укрепил радиопокрытие, чтобы обеспечить абонентов стабильным мобильным интернетом во время длинных выходных за городом. Благодаря модернизации и строительству 22 базовых станций (БС) в апреле соединение улучшилось в 18 населенных пунктах Татарстана. Так, скорость передачи данных повысилась в 3 раза в зоне Пристанского леса на окраине Чистополя, до 2 раз в Алексеевском, Камском Устье и Тюлячах, в 1,5 раза в Тетюшах и Аксубаево, где также зафиксировали рост трафика на 15%.

После расширения покрытия LTE качество голосового и пакетного трафика улучшилось в селе Ильбухтино и близлежащих СНТ в Тукаевском районе. Звонки в мессенджерах без задержек проходят для дачников зеленодольского Васильево и соседних поселков Волжские Зори, Березка и др. Новые площадки появились в селах Мари-Буляр (Муслюмовский район) и Хансверкино (Бавлинский район). В Кукморском районе связь улучшилась в Туембаше, Челнах, Балыклы и Олуязе.

В Казани мобильный интернет ускорился в 2,5 раза для студентов общежития КФУ на ул. Пушкина. Теперь здесь можно смотреть видеоконтент в высоком разрешении для подготовки к занятиям и слушать музыку в стримингах благодаря стабильному сигналу. В столице также построили БС рядом с ЖК «Атмосфера».

У челнинских абонентов «Летай» из 8-го и 10-го комплексов скорость передачи данных увеличилась в 2 раза. В этой зоне находятся поликлиники, колледж искусств, средняя школа № 12, почта, кафе и торговые центры. А для нижнекамцев покрытие улучшилось в 28-м и 29-м микрорайонах.



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