Татарстан занял 4-е место в России по зарплатам риелторов
По данным сайтов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость», в первом квартале 2025 года Татарстан показал существенный рост зарплатных предложений для риелторов, заняв четвертое место в рейтинге регионов России.
Средняя предлагаемая зарплата составила 152 024 рубля в месяц, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом.
Топ-5 регионов по уровню зарплат риелторов:
- Москва — 166 443 руб/мес;
- Санкт-Петербург — 164 213 руб/мес;
- Краснодарский край — 159 593 руб/мес;
- Татарстан — 152 024 руб/мес;
- Ростовская область — 149 798 руб/мес.
Важные факторы роста:
- увеличение объемов строительства в Казани (новостройки выросли в 2,2 раза);
- 80% сделок с недвижимостью заключается при участии агентов;
- развитие цифровых инструментов продажи недвижимости.
Сергей Еремкин, управляющий директор «Авито Недвижимости», отмечает, что доход риелторов зависит от их квалификации, качества объектов в портфеле и инвестиций в маркетинг. Особую роль играют цифровые сервисы, такие как программа «Комфортная сделка».
В целом по России зарплатные предложения для риелторов выросли на 7%, достигнув среднего уровня 128 737 рублей. Наибольший рост спроса на специалистов отмечен в Тульской (+50%), Амурской (+36%) и Калининградской областях (+29%).
Напомним, что недавно депутат Госдумы Ярослав Самылин от партии «Новые люди» выступил с инициативой законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов. Согласно предложению, размер комиссии не должен превышать 50% от гонорара арендатора и арендодателя.
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