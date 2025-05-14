Татарстан занял 4-е место в России по зарплатам риелторов

По данным сайтов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость», в первом квартале 2025 года Татарстан показал существенный рост зарплатных предложений для риелторов, заняв четвертое место в рейтинге регионов России.

Средняя предлагаемая зарплата составила 152 024 рубля в месяц, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом.

Топ-5 регионов по уровню зарплат риелторов:

Москва — 166 443 руб/мес;

Санкт-Петербург — 164 213 руб/мес;

Краснодарский край — 159 593 руб/мес;

Татарстан — 152 024 руб/мес;

Ростовская область — 149 798 руб/мес.

Важные факторы роста:

увеличение объемов строительства в Казани (новостройки выросли в 2,2 раза);

80% сделок с недвижимостью заключается при участии агентов;

развитие цифровых инструментов продажи недвижимости.

Сергей Еремкин, управляющий директор «Авито Недвижимости», отмечает, что доход риелторов зависит от их квалификации, качества объектов в портфеле и инвестиций в маркетинг. Особую роль играют цифровые сервисы, такие как программа «Комфортная сделка».

В целом по России зарплатные предложения для риелторов выросли на 7%, достигнув среднего уровня 128 737 рублей. Наибольший рост спроса на специалистов отмечен в Тульской (+50%), Амурской (+36%) и Калининградской областях (+29%).

Напомним, что недавно депутат Госдумы Ярослав Самылин от партии «Новые люди» выступил с инициативой законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов. Согласно предложению, размер комиссии не должен превышать 50% от гонорара арендатора и арендодателя.

Матвей Гавриков