В Татарстане ФСБ пресекла хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа

Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность жителей Казани, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гендиректор одной из фирм и его заместитель включали фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей с целью завышения стоимости работ.

Кроме того, одна из фигуранток дела подозревается в систематической передаче денежных средств неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении гособоронзаказа.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Анастасия Фартыгина