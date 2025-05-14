В Татарстане ФСБ пресекла хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа
Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность жителей Казани, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гендиректор одной из фирм и его заместитель включали фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей с целью завышения стоимости работ.
Кроме того, одна из фигуранток дела подозревается в систематической передаче денежных средств неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении гособоронзаказа.
- В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.
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