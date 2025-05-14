В Казани открылась международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market

Фото: Динар Фатыхов

В агропромпарке «Казань» состоялось открытие международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market, которая стала первым официальным мероприятием форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2025», сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

На ярмарке представлен широкий ассортимент халяльных продуктов питания, одежды, аксессуаров, косметики и других товаров от более чем 150 компаний из 15 регионов России, а также производителей из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Ирана, Индии и Сенегала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что ярмарку посетят более 40 тыс. человек.

Раис Татарстан Рустам Минниханов на открытии подчеркнул, что Kazan Halal Market отражает важность развития отношений России с исламским миром и подчеркнул, что «сегодня халяль — это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру».

Ярмарка будет работать с 13 по 18 мая с 8.00 до 19.00 часов.

Анастасия Фартыгина