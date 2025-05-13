Программу льготного автокредитования расширили на многодетные семьи

Фото: Максим Платонов

С 13 мая программа льготного автокредитования в России расширена на семьи, имеющие трех и более детей. Об этом сообщил Минпромторг, пишет «Интерфакс».

Многодетным семьям будет предоставляться скидка в размере 10% на приобретение автомобиля в рамках программы льготного кредитования.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал о поручении правительства по расширению программы льготных автокредитов. Это связано со снижением спроса на авторынке и скоплением автомобилей на складах. Общий объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в России в 2025 году запланирован на уровне более 60 млрд рублей.

В 2025 году под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2 000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства РФ №719. Кроме того, в рамках программы все категории заемщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории страны, со скидкой 35% (но не более 925 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в программу включены специальные условия для участников СВО, получивших ранения: скидка на автомобили с ручным управлением для таких граждан на территории всей страны составит 40%.

Рената Валеева