Володин сообщил о результатах тестирования детей мигрантов по русскому языку

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о первых итогах апрельской кампании по тестированию несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка.



По данным Рособрнадзора:

Общее число обратившихся: 1762 человека.

Допущено к тестированию: 335 человек.

Отказано в принятии документов: 81% (в основном из-за недостоверных сведений).

Участники тестирования в 10 регионах: 44 ребенка.

Успешно сдали экзамен: 27 человек

— Промежуточные итоги подтверждают правильность принятого в декабре 2024 года закона, — отметил Володин. Напомним, закон устанавливает обязательную проверку легальности пребывания в РФ и достаточного уровня владения русским языком для зачисления детей мигрантов в общеобразовательные учреждения.

Этот нормативный акт является частью пакета из 15 законов о регулировании миграционных процессов. Володин подчеркнул важность дальнейшего анализа эффективности закона для возможной корректировки его положений.

Напомним, что более 80% детей мигрантов, желающих обучаться в школах России, не будут зачислены.

Матвей Гавриков