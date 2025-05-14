Володин сообщил о результатах тестирования детей мигрантов по русскому языку
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о первых итогах апрельской кампании по тестированию несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка.
По данным Рособрнадзора:
- Общее число обратившихся: 1762 человека.
- Допущено к тестированию: 335 человек.
- Отказано в принятии документов: 81% (в основном из-за недостоверных сведений).
- Участники тестирования в 10 регионах: 44 ребенка.
- Успешно сдали экзамен: 27 человек
— Промежуточные итоги подтверждают правильность принятого в декабре 2024 года закона, — отметил Володин. Напомним, закон устанавливает обязательную проверку легальности пребывания в РФ и достаточного уровня владения русским языком для зачисления детей мигрантов в общеобразовательные учреждения.
Этот нормативный акт является частью пакета из 15 законов о регулировании миграционных процессов. Володин подчеркнул важность дальнейшего анализа эффективности закона для возможной корректировки его положений.
Напомним, что более 80% детей мигрантов, желающих обучаться в школах России, не будут зачислены.
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