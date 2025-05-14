Сергей Лавров поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов ОИС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по видеосвязи поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов стран ОИС, стартовавшего в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Главной темой обсуждения форума станет «дипломатия Победы». Лавров выразил надежду, что участники уделят особое внимание центральной координирующей роли ООН и соблюдению закрепленных в ее уставе принципов.
В программе форума — пять сессий, посвященных:
- многополярному миру;
- роли новых технологий;
- медиа в дипломатии;
- культурно-гуманитарной;
- народной дипломатии;
- образовательным возможностям России глазами иностранцев.
Первый замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина подчеркнула, что Татарстан уделяет особое внимание развитию формата молодежной дипломатии и укреплению взаимодействия с молодежью стран ближнего и дальнего зарубежья.
Напомним, что с 13 по 18 мая в Казани проходит XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Подробнее о предстоящих мероприятиях — в материале «Реального времени».
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