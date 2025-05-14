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Сергей Лавров поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов ОИС

13:42, 14.05.2025
Сергей Лавров поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов ОИС
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по видеосвязи поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов стран ОИС, стартовавшего в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Главной темой обсуждения форума станет «дипломатия Победы». Лавров выразил надежду, что участники уделят особое внимание центральной координирующей роли ООН и соблюдению закрепленных в ее уставе принципов.

взято с сайта kremlin.ru

В программе форума — пять сессий, посвященных:

  • многополярному миру;
  • роли новых технологий;
  • медиа в дипломатии;
  • культурно-гуманитарной;
  • народной дипломатии;
  • образовательным возможностям России глазами иностранцев.

Первый замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина подчеркнула, что Татарстан уделяет особое внимание развитию формата молодежной дипломатии и укреплению взаимодействия с молодежью стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что с 13 по 18 мая в Казани проходит XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Подробнее о предстоящих мероприятиях — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

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