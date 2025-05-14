Глава АНБО «Тепло Своих» о программе «Батырлар»: «Участники ощущают, что республика в них заинтересована»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» дает участникам СВО возможности роста и новые перспективы после окончания военных действий, считает она

Фото: Динар Фатыхов

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» дает участникам СВО возможности для роста и новые перспективы после окончания военных действий, считает руководитель АНБО «Тепло Своих», администратор волонтерского движения «Своих не бросаем 16» в Казани Анастасия Кий. В разговоре с «Реальным временем» она подчеркнула: сейчас программа как никогда актуальна и своевременна.

— Все, кто зарегистрировался и пройдет обучение, не просто понимают, а ощущают, что республика в них заинтересована, что у них есть возможности роста и перспективы после окончания СВО. Благодаря знаниям, полученным участниками программы, наша республика и страна сформирует кадровый резерв и получит потенциальных руководителей. Благодаря мудрому и своевременному решению раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова о запуске региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана» мы получим достойных руководителей, доказавших это и имеющих такой опыт, как СВО, за своими плечами, — уверена Анастасия Кий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ее супруг тоже подался и на российскую кадровую программу «Время героев», и на республиканский аналог.

— На всероссийской он обучается, в республиканской не успел пройти тестирования. У них проблемы со связью и интернетом постоянно. Все время взрывают вышки связи, — объяснила глава АНБО. — У нас есть активные участники, подавшиеся на программу. Их цели — быть полезным обществу с учетом полученного опыта. Ожидания — найти себя после возвращения.

По ее словам, смогли зарегистрироваться и пройти этапы первичного отбора не все желающие — они выполняли боевые задачи. «Надеюсь, что республиканская программа будет продолжаться. <...> Это прекрасная инвестиция в будущее нашей республики и страны», — говорит Анастасия Кий.

Напомним, Рустам Минниханов объявил о запуске новой программы для участников и ветеранов СВО — «Батырлар. Герои Татарстана» в феврале. В рамках нее будут готовить руководителей в системе государственного и муниципального управления, а также в других сферах.

