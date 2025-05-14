Трамп допустил встречу с Путиным в Турции для завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции, если такая встреча будет способствовать завершению конфликта. Однако он отметил, что его график на четверг полностью расписан, что может помешать проведению переговоров в этот день.

Глава Белого дома подчеркнул, что ключевым условием для организации встречи является ее эффективность в достижении мира. Турция рассматривается как нейтральная площадка для переговоров между лидерами двух стран.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию 15 мая для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский также выразил надежду на организацию встречи с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.

Матвей Гавриков