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Трамп допустил встречу с Путиным в Турции для завершения конфликта

13:47, 14.05.2025
Трамп допустил встречу с Путиным в Турции для завершения конфликта
Фото: скриншот из соцсети X

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции, если такая встреча будет способствовать завершению конфликта. Однако он отметил, что его график на четверг полностью расписан, что может помешать проведению переговоров в этот день.

Глава Белого дома подчеркнул, что ключевым условием для организации встречи является ее эффективность в достижении мира. Турция рассматривается как нейтральная площадка для переговоров между лидерами двух стран.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию 15 мая для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский также выразил надежду на организацию встречи с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.

Матвей Гавриков

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