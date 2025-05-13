Жилинспекция Татарстана оштрафовала УК на 400 тыс. рублей перед праздниками
В преддверии праздничных дней Госжилинспекция усилила контроль за работой управляющих компаний и выявила многочисленные нарушения. За прошедшую неделю инспекторами было объявлено 70 предостережений, а также составлено 19 постановлений об административных правонарушениях.
Основная часть нарушений связана с ненадлежащим содержанием общедомового имущества, включая:
- отсутствие уборки лестничных клеток и придомовой территории (например, в доме №40 по пр. Строителей в Нижнекамске, обслуживаемом УК «Жилье»);
- неудовлетворительное состояние детских площадок, зеленых насаждений и поврежденное асфальтовое покрытие перед подъездами (в доме №14Б по ул. Ф. Амирхана в Казани, обслуживаемом УК «Дом Сервис»);
- бездействие по заявке жителя (в доме №67 по пр. Чулман в Набережных Челнах, обслуживаемом УК «ДОМиКо»);
- длительное отсутствие холодной воды в доме (в Елабуге, обслуживаемом ООО «Инженерные коммуникации»).
Общая сумма штрафов, наложенных за последние три дня, составила почти 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.