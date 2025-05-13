Жилинспекция Татарстана оштрафовала УК на 400 тыс. рублей перед праздниками

Фото: Максим Платонов

В преддверии праздничных дней Госжилинспекция усилила контроль за работой управляющих компаний и выявила многочисленные нарушения. За прошедшую неделю инспекторами было объявлено 70 предостережений, а также составлено 19 постановлений об административных правонарушениях.

Основная часть нарушений связана с ненадлежащим содержанием общедомового имущества, включая:

отсутствие уборки лестничных клеток и придомовой территории (например, в доме №40 по пр. Строителей в Нижнекамске, обслуживаемом УК «Жилье»);

неудовлетворительное состояние детских площадок, зеленых насаждений и поврежденное асфальтовое покрытие перед подъездами (в доме №14Б по ул. Ф. Амирхана в Казани, обслуживаемом УК «Дом Сервис»);

бездействие по заявке жителя (в доме №67 по пр. Чулман в Набережных Челнах, обслуживаемом УК «ДОМиКо»);

длительное отсутствие холодной воды в доме (в Елабуге, обслуживаемом ООО «Инженерные коммуникации»).

Общая сумма штрафов, наложенных за последние три дня, составила почти 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.

Рената Валеева