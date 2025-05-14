Посольство России опровергло сообщения о «рабском труде» нигерийцев в Татарстане

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Посольство России в Нигерии выступило с категорическим опровержением утверждений ряда СМИ о насильственном привлечении граждан Нигерии к работе на заводах в России, в частности в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, сообщил ТАСС.

В диппредставительстве назвали подобные публикации «талмудами страниц докладов» с «изощренной фантазией», обвинив авторов в распространении лживой информации и формировании «ложной картины мира».

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Посольство подчеркнуло, что ОЭЗ «Алабуга» является одним из лидеров по эффективности среди российских компаний и активно развивается. В дипмиссии уточнили, что Россия, веками боровшаяся за независимость, уважает и ценит право любого народа на свободу, поддерживает страны Африки в борьбе с терроризмом и остатками колониализма и выступает против господства одних стран над другими.

Посольство призвало авторов таких статей в СМИ проверять источники информации «и хотя бы на минуту задуматься о ее правдивости», а также обвинило «прозападных проплаченных авторов» в продвижении колониальной повестки и получении денег от «представителей бывших метрополий» за распространение «грязной и лживой информации».