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Песков: российская делегация ждет украинскую сторону на переговорах в Стамбуле в четверг

20:08, 13.05.2025
Песков: российская делегация ждет украинскую сторону на переговорах в Стамбуле в четверг
Фото: Михаил Захаров

Российская делегация прибудет в Стамбул в четверг и будет ожидать там представителей Украины для проведения переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

— Мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону, — заявил Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.

Песков добавил, что состав российской делегации будет обнародован по указанию президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию 15 мая для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский также выразил надежду на организацию встречи с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.

Рената Валеева

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