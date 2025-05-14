Саудовская Аравия вышла в тройку лидеров по въездному туризму в Россию
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по числу туристов, приезжающих в Россию.
При этом королевство показало рекордный рост въездного турпотока — +65,24% по сравнению с I кварталом 2024 года.
В рейтинге въездного туризма в Россию за I квартал 2025 года:
- Китай — 106 782 путешественника;
- Турция — 13 129 туристов;
- Саудовская Аравия — вошла в тройку лидеров.
Эксперты отмечают значительное укрепление туристических связей между Россией и Саудовской Аравией, что делает эту страну важным партнером в сфере въездного туризма.
Напомним, что по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Египет у некоторых туроператоров вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.
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