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Российские войска освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

12:24, 14.05.2025
Российские войска освободили населенный пункт Михайловка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что 12 мая российские войска также взяли под контроль населенный пункт Котляровка в ДНР.

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