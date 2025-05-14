Российские войска освободили населенный пункт Михайловка в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
Напомним, что 12 мая российские войска также взяли под контроль населенный пункт Котляровка в ДНР.
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