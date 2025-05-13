Власти Кубани рассмотрят приостановку сбора туристического налога в пострадавших от разлива нефти районах

Фото: Рената Валеева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил временно приостановить взимание курортного сбора в районах, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе зимой. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

— Предложил главам пострадавших районов в качестве меры поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога, — написал Кондратьев. Решение о приостановке будет принято на уровне муниципалитетов.

Одновременно с этим губернатор поручил обеспечить готовность всех пляжей края к началу курортного сезона. Кондратьев подчеркнул, что до 1 июня все территории должны получить заключения Роспотребнадзора о соответствии требованиям безопасности.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Губернатор отметил, что пляжи в зоне ЧС, где произошел разлив нефти, остаются закрытыми. Он подчеркнул важность открытого информирования туристов о текущей ситуации и действующих ограничениях.

— Нужно предупредить каждого гостя, приезжающего в Анапу или Темрюкский район, о действующих ограничениях. Информировать нужно честно и открыто, ситуацию надо показывать такой, какая она есть, — заявил Кондратьев.

Напомним, в декабре прошлого года два нефтяных танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в Черное море. В связи с этим в Краснодарском крае и Крыму был введен режим ЧС.

Рената Валеева