Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

Фото: Реальное время

Послы Евросоюза одобрили 17-й пакет санкций против России. Об этом ТАСС сообщил источник в институтах ЕС. Ожидается, что окончательное утверждение новых ограничений главами министерств иностранных дел стран ЕС состоится 20 мая.

Работа над этим пакетом санкций началась, однако процесс находится на ранней стадии. Как сообщает портал EUObserver, окончательные предложения могут быть представлены только в начале лета. Дипломаты подчеркивают, что сроки введения новых ограничений могут измениться в зависимости от развития мирных переговоров между Россией и Украиной.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Необходимо следить за развитием переговоров между Россией и Украиной, прежде чем принимать окончательные решения, — уточнил один из источников.

Кроме того, ЕС может столкнуться с трудностями в согласовании нового пакета санкций из-за возможного вето со стороны Венгрии. Будапешт также может затруднить продление действующих экономических санкций, которые были продлены на полгода в конце января.

Анастасия Фартыгина