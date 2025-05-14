В Татарстане зафиксировали высокую нагрузку на педагогов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается высокая нагрузка на педагогов, которая достигает двух ставок из-за дефицита кадров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

В республике около 32% учителей работают более полутора ставок, а 5,5% — более двух. В Казани средняя зарплата учителей в 2024 году составила 78 тыс. рублей, что является одним из самых высоких показателей в России. Проблема нехватки учителей особенно остро стоит в таких предметах, как математика, информатика и физика.

В ТАСС отмечают, что исключительно на одну ставку учителя не работают ни в одном из регионов страны.

В начале мая Министерство просвещения России утвердило новые нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты.