Сегодня в Татарстане местами ожидается град и до +21 градуса
Утром, днем небольшой и умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой и умеренный дождь, локально сильный, местами гроза и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный с переходом на северо-западный 6–11 м/с, днем местами порывами 15–20 м/с. Утром ожидается порядка +12 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +16 до +21 градуса, в Казани — от +18 до +20 градусов.
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