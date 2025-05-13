Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Алмаза Ахметшина

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил искренние соболезнования родным и близким Алмаза Ахметшина, вице-губернатора Смоленской области и бывшего главы Нурлатского района Татарстана, который скончался на 59-м году жизни.

В своем обращении Минниханов отметил вклад Ахметшина в развитие республики и Смоленской области.

— Алмаз Салимович искренне любил родной край. За годы работы в строительной отрасли республики он показал яркие качества хозяйственника, организатора. Это лучшим образом проявилось и в его работе на муниципальной службе. Будучи главой родного для него Нурлатского района, он многое сделал для благоустройства малой Родины. Был в числе ответственных и надежных людей в команде Татарстана, — подчеркнул раис республики.

Минниханов также выразил слова поддержки семье и близким Ахметшина, пожелав им сил и терпения, чтобы пережить эту тяжелую утрату.

До переезда в Смоленскую область, с 2018 по 2023 годы, Ахметшин возглавлял Нурлатский район Татарстана. Его карьера в сфере государственного управления началась задолго до этого.

Ахметшин родился 11 марта 1967 года в селе Бикулово Нурлатского района ТАССР. В 1991 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2010 по 2016 годы Ахметшин являлся замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, работая под руководством Ирека Файзуллина, нынешнего главы Минстроя России. В этот период, будучи гендиректором инженерного центра «Энергопрогресс», он принимал участие в вводе в эксплуатацию нового энергоблока ПГУ-230 МВт им. Али Ганеева на Казанской ТЭЦ-1.

Рената Валеева