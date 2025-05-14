В России разработали новый метод прогнозирования заболеваний через анализ ДНК

Фото: Реальное время

Российские ученые создали инновационный способ анализа ДНК, который может помочь в прогнозировании рисков заболеваний как у людей, так и у животных. Новая технология позволит выявлять наследственные дефекты, устойчивость к инфекциям и предрасположенность к аутоиммунным расстройствам. Об этом сообщили РИА «Новости».

Метод основан на изучении гомозиготных участков ДНК — участков, которые возникают, когда оба родителя передают потомству одинаковые аллели генов. Эти участки играют важную роль в генетической структуре популяций. Анализ гомозиготных участков помогает ученым понять историю спаривания и влияние различных факторов на популяцию.

Разработку представили исследователи Донского государственного аграрного университета (ДГАУ) и Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела. Они объединили геномный анализ, визуализацию и глубокое обучение нейросетей.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

— Разработанная нами технология — это прорывной шаг к новому поколению цифровой генетической диагностики как в животноводстве, так и в медицине, — подчеркнула руководитель проекта Мария Колосова.

В ходе исследования ученые проанализировали генетические данные двух пород свиней — крупной белой и дюрок. Для крупной белой породы они оценили наличие дефектов конечностей, разделив особей на здоровых и с патологией. Модель показала стопроцентную точность в классификации пород. При прогнозировании дефектов конечностей точность составила 78,6%, что указывает на связь между гомозиготными участками ДНК и наблюдаемыми аномалиями.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Ученые использовали карты значимости для интерпретации результатов, что помогло выделить ключевые сегменты гомозиготных участков.

— Карты гомозиготных участков у свиней породы дюрок отражают уникальные паттерны гомозиготности, позволяют оценивать генетическое разнообразие и контролировать инбридинг, — уточнил Тимофей Романец, руководитель проекта.



Анастасия Фартыгина