ГАИ дадут возможность аннулировать водительские права по состоянию здоровья

Фото: Динар Фатыхов

Госдума может принять законопроект, который предусматривает расширение прав Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, водителям, у которых при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику будут наблюдаться признаки медицинского противопоказания к вождению, предстоит пройти внеочередное обследование. При подтверждении заболевания данные заносятся в базу данных Минздрава. Эти сведения автоматически будут переданы в ГАИ , а права автомобилиста — аннулированы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автомобилист, который не явится на назначенную врачом внеочередную проверку, также может потерять водительское удостоверение. Если водитель снова сядет за руль, то будет привлечен по ст. 12.7 КоАП за управление автомобилем без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей, транспортное средство отправится на штрафстоянку.

Напомним, недавно в Госдуме предложили лишать водительских прав за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты от ЛДПР.



Галия Гарифуллина