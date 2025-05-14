В Казани вырос спрос на винтажную мебель и декор

Фото: Максим Платонов

В преддверии Московской недели интерьера и дизайна аналитики «Авито» зафиксировали значительный рост интереса к винтажным предметам интерьера в Казани. По итогам первого квартала 2025 года продажи товаров с историей увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за три года выросли в 2,5 раза.

Наибольшим спросом пользуются:

винтажные люстры и лампы (+38%),

предметы искусства и декора (+22%),

текстиль и ковры (+32%),

мягкая мебель (+15%),

шкафы и комоды (+72%).

— Сегодня винтаж — это больше чем тренд. Люди ценят в таких вещах не только уникальность, но и эмоциональную связь с прошлым, — отметил Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер» «Авито».

Отдельно стоит отметить рост продаж винтажной посуды (+33%) и нового домашнего текстиля (+17%). По мнению экспертов, популярность винтажа связана с общемировой тенденцией к созданию уютного пространства с уникальной историей.

Наталья Преображенская, член экспертного совета МНИиД, подчеркнула развитие отечественного производства мебели и декора, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где местные бренды начинают задавать новые стандарты стиля.

Напомним, что недавно дизайнер объяснил, как обновить интерьер без крупных затрат.

Матвей Гавриков