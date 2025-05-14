Суд ЕС обвинил фон дер Ляйен в сокрытии информации о закупах вакцин на €30 млрд

Европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, заключенных с компанией Pfizer на сумму более 30 млрд евро, сообщил ТАСС.

Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times, которая опротестовала в суде отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к SMS-сообщениям, в которых глава ЕК согласовывала с главой Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов. ЕК заявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решение суда не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает дисциплинарных или уголовных мер, но может служить основанием для новых исков.

При этом в январе 2025 года суд Льежа при поддержке прокуратуры ЕС закрыл другое разбирательство против фон дер Ляйен по иску о превышении полномочий и коррупции, поддержав тезис об иммунитете фон дер Ляйен от подобных судебных преследований.

Анастасия Фартыгина