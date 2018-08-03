Чайки в звездных мирах

Рецензия на выставку «Река времен» отца и сына Скобеевых

Фото: Олег Тихонов

В галерее «Хазинэ» накануне открылась не совсем обычная и не совсем привычная выставка, она называется «Река времен», в экспозицию вошли работы отца и сына Скобеевых. Необычность коллекций в том, что они не просто не схожи — а диаметрально противоположны. Подробности — в материале «Реального времени».

Мальчик-то был!

Изрядно затянувшееся открытие с бесполезными речами, не смогли испортить впечатления от самой выставки, на этом фоне выделялись только выступления народного поэта Рената Хариса и искусствоведа Розалины Шагеевой, давших внятную оценку творчеству художников. Несколько залов в галерее «Хазинэ» в эти дни заполнено качественной живописью. Полярность удивляет — от реализма до мистицизма и метафизики.

Авторы экспозиции — отец и сын Скобеевы. Валерию Николаевичу исполнилось восемьдесят, его сыну Виталию — пятьдесят. Они не только представители разных поколений, но и направлений.

Валерий Скобеев получил образование в альма матер многих российских живописцев — в знаменитой «репинке», в Академии живописи тогда еще Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, в недрах реалистической русской школы. Виталий — выпускник художественно-графического института в Чебоксарах.

Валерию Николаевичу исполнилось восемьдесят, его сыну Виталию – пятьдесят. Они не только представители разных поколений, но и направлений



Живопись Валерия Николаевича, естественно, реалистическая, он начинал творить в эпоху царящего в искусстве социалистического реализма. Споры о том, «был ли мальчик или его не было», то есть не было ли это направление, провозглашенное в первой трети прошлого века мертворожденным или нет, ведутся давно. Не уверена, что стоит отрицать очевидное — было.

Социалистический реализм, как и любое другое художественное направление, включает в себя самые разные образцы — от талантливых до бездарных, от ярких до проходных. Соцреализм Валерия Скобеева — радостный и жизнеутверждающий, он пропитан верой в человека и его счастливое будущее. Это реализм с привкусом романтизма, с характерной для последнего идеализацией действительности. Чайки в синем-синем небе на одной из картин Валерия Скобеева давно уже стали почти что символом эпохи больших строек — такой вот романтический знак на вполне реалистическом полотне.

Его герои — это то, что называется «простые люди». Крепкие, не рефлексирующие, романтики, творящие реальный мир. Да, были и такие. Палитра Скобеева-старшего яркая и звонкая, он явно любуется персонажами своих полотен. Позже среди них появилась целая плеяда портретов известных композиторов и музыкантов: от Сайдашева, Яхина и Жиганова до Визбора, Цоя и Высоцкого.

Не ошибаясь, можно предположить, что Валерия Скобеева влечет человек талантливый, и талант этот может быть разный. Кто-то из его персонажей пишет оперу, а кто-то строит новый город. Духовная цельность — вот что объединяет его героев.

Валерия Скобеева влечет человек талантливый, и талант этот может быть разный



Лиловый сумрак звездного купола

Работы Виталия Скобеева абсолютно не похожи на работы его отца. В его мозаичных полотнах, у художника своя, особая техника, напоминающая мозаику, нет ни грана реализма. Так может видеть мир поэт-символист, разглядевший на заснеженном петербургском мосту Незнакомку, философ-звездочет в высоком остроконечном колпаке или пришелец с иной планеты.

В работы Виталия надо вглядываться, причем, долго. Разгадывать их бессмысленно, для человека, знакомого с мировой культурой и мировыми религиями они понятны. Для иных, скорее всего, закрыты. Это не минус, а скорее плюс. Пытливый зритель будет спровоцирован художником на новые знания.

Не боясь ошибиться, могу сказать, что сейчас в Казани, а, может быть, и не только в ней, нет художника, равного Виталию Скобееву по уровню интеллектуальности работ и сумме знаний, вложенных художником в каждое полотно. Доморощенные казанские адепты придуманного «интеллектуального реализма» выглядят плохо выученными детишками на фоне Скобеева-младшего.

Одна из сильных сторон этого живописца — необычайная эмоциональность полотен. Будь то «Благовещение», «Христос», работа, посвященная Николаю Угоднику, или «Летнее солнцестояние». Да практическая каждая картина Виталия Скобеева — это сгусток эмоций при мощной интеллектуальной составляющей. И то, что роднит его с манерой живописи отца, — это тот внутренний свет, который излучает каждое его полотно.

Практическая каждая картина Виталия Скобеева — это сгусток эмоций при мощной интеллектуальной составляющей



Он исследует путь человека к Богу, его интересуют тайны Вселенной, для него важно обретение Истины, кто-то из его лирических героев идет от язычества к христианству. В картинах ощущается вечный поиск, вечное движение к совершенству. В них нет духовного застоя, статичности. По сути, перед нами около шестидесяти (таково количество работ Скобеева-младшего выставлено в «Хазинэ») монологов художника о добре, мире и гармонии.

Христос и Будда, Энштейн и Леонардо да Винчи — эта область философии поиска нравственного постулата важна для художника. Возможно, отсюда как предтеча появляется на его полотне Моисей с его скрижалями. Возникновение цивилизаций и культур — еще одна важная тема для Скобеева. Языческие верования славян тоже идут в копилку сюжетов. Он словно пытается разгадать какой-то зашифрованный праязык.

После просмотра работ Валерия и Виталия Скобеевых остается, что случается не часто, послевкусие — ощущение гармонии мира во всем его многообразии. Их непохожие, возможно, взаимоисключающие манеры роднит искренность и отсутствие надуманности, тягостной многозначительности. Человек во Вселенной в любое время хочет познать истину и, независимо от нее, хочет быть счастливым. С таким парадоксом в головах нас создал Творец, подаривший нам мир. Который так любят художники Скобеевы и это читается в их полотнах.

1 / 37 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов