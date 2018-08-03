Чайки в звездных мирах
Рецензия на выставку «Река времен» отца и сына Скобеевых
В галерее «Хазинэ» накануне открылась не совсем обычная и не совсем привычная выставка, она называется «Река времен», в экспозицию вошли работы отца и сына Скобеевых. Необычность коллекций в том, что они не просто не схожи — а диаметрально противоположны. Подробности — в материале «Реального времени».
Мальчик-то был!
Изрядно затянувшееся открытие с бесполезными речами, не смогли испортить впечатления от самой выставки, на этом фоне выделялись только выступления народного поэта Рената Хариса и искусствоведа Розалины Шагеевой, давших внятную оценку творчеству художников. Несколько залов в галерее «Хазинэ» в эти дни заполнено качественной живописью. Полярность удивляет — от реализма до мистицизма и метафизики.
Авторы экспозиции — отец и сын Скобеевы. Валерию Николаевичу исполнилось восемьдесят, его сыну Виталию — пятьдесят. Они не только представители разных поколений, но и направлений.
Валерий Скобеев получил образование в альма матер многих российских живописцев — в знаменитой «репинке», в Академии живописи тогда еще Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, в недрах реалистической русской школы. Виталий — выпускник художественно-графического института в Чебоксарах.
Живопись Валерия Николаевича, естественно, реалистическая, он начинал творить в эпоху царящего в искусстве социалистического реализма. Споры о том, «был ли мальчик или его не было», то есть не было ли это направление, провозглашенное в первой трети прошлого века мертворожденным или нет, ведутся давно. Не уверена, что стоит отрицать очевидное — было.
Социалистический реализм, как и любое другое художественное направление, включает в себя самые разные образцы — от талантливых до бездарных, от ярких до проходных. Соцреализм Валерия Скобеева — радостный и жизнеутверждающий, он пропитан верой в человека и его счастливое будущее. Это реализм с привкусом романтизма, с характерной для последнего идеализацией действительности. Чайки в синем-синем небе на одной из картин Валерия Скобеева давно уже стали почти что символом эпохи больших строек — такой вот романтический знак на вполне реалистическом полотне.
Его герои — это то, что называется «простые люди». Крепкие, не рефлексирующие, романтики, творящие реальный мир. Да, были и такие. Палитра Скобеева-старшего яркая и звонкая, он явно любуется персонажами своих полотен. Позже среди них появилась целая плеяда портретов известных композиторов и музыкантов: от Сайдашева, Яхина и Жиганова до Визбора, Цоя и Высоцкого.
Не ошибаясь, можно предположить, что Валерия Скобеева влечет человек талантливый, и талант этот может быть разный. Кто-то из его персонажей пишет оперу, а кто-то строит новый город. Духовная цельность — вот что объединяет его героев.
Лиловый сумрак звездного купола
Работы Виталия Скобеева абсолютно не похожи на работы его отца. В его мозаичных полотнах, у художника своя, особая техника, напоминающая мозаику, нет ни грана реализма. Так может видеть мир поэт-символист, разглядевший на заснеженном петербургском мосту Незнакомку, философ-звездочет в высоком остроконечном колпаке или пришелец с иной планеты.
В работы Виталия надо вглядываться, причем, долго. Разгадывать их бессмысленно, для человека, знакомого с мировой культурой и мировыми религиями они понятны. Для иных, скорее всего, закрыты. Это не минус, а скорее плюс. Пытливый зритель будет спровоцирован художником на новые знания.
Не боясь ошибиться, могу сказать, что сейчас в Казани, а, может быть, и не только в ней, нет художника, равного Виталию Скобееву по уровню интеллектуальности работ и сумме знаний, вложенных художником в каждое полотно. Доморощенные казанские адепты придуманного «интеллектуального реализма» выглядят плохо выученными детишками на фоне Скобеева-младшего.
Одна из сильных сторон этого живописца — необычайная эмоциональность полотен. Будь то «Благовещение», «Христос», работа, посвященная Николаю Угоднику, или «Летнее солнцестояние». Да практическая каждая картина Виталия Скобеева — это сгусток эмоций при мощной интеллектуальной составляющей. И то, что роднит его с манерой живописи отца, — это тот внутренний свет, который излучает каждое его полотно.
Он исследует путь человека к Богу, его интересуют тайны Вселенной, для него важно обретение Истины, кто-то из его лирических героев идет от язычества к христианству. В картинах ощущается вечный поиск, вечное движение к совершенству. В них нет духовного застоя, статичности. По сути, перед нами около шестидесяти (таково количество работ Скобеева-младшего выставлено в «Хазинэ») монологов художника о добре, мире и гармонии.
Христос и Будда, Энштейн и Леонардо да Винчи — эта область философии поиска нравственного постулата важна для художника. Возможно, отсюда как предтеча появляется на его полотне Моисей с его скрижалями. Возникновение цивилизаций и культур — еще одна важная тема для Скобеева. Языческие верования славян тоже идут в копилку сюжетов. Он словно пытается разгадать какой-то зашифрованный праязык.
После просмотра работ Валерия и Виталия Скобеевых остается, что случается не часто, послевкусие — ощущение гармонии мира во всем его многообразии. Их непохожие, возможно, взаимоисключающие манеры роднит искренность и отсутствие надуманности, тягостной многозначительности. Человек во Вселенной в любое время хочет познать истину и, независимо от нее, хочет быть счастливым. С таким парадоксом в головах нас создал Творец, подаривший нам мир. Который так любят художники Скобеевы и это читается в их полотнах.
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