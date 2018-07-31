Мундиаль закончился. «Спорт FM» сокращает сотрудников и переходит на рэп

В чем причины сокращения спортивного контента и какова судьба казанской частоты, которую пока занимает спортрадио

Главная спортивная радиостанция России «Спорт FM» меняет формат вещания: с августа ее эфир будет на 80% состоять из музыки, в «сетке» останутся только спортивные новости, а аналитических передач и трансляций больше не будет. На сайте Change.org уже создана петиция, адресованная Владимиру Путину, с просьбой «спасти единственную спортивную радиостанцию». Также в соцсетях начали появляться посты сотрудников «Спорт FM», попавших под сокращение после смены формата вещания. В чем причины столь резких изменений и что станет с казанской частотой, которую пока занимает «Спорт FM», разбиралось «Реальное время».

Прощай, аналитика! Здравствуй, рэп!



О том, что радиостанция «Спорт FM» кардинально меняет формат вещания, стало известно на минувшей неделе. О грядущих изменениях прессе сообщил генеральный директор «Европейской медиагруппы» (данному медиахолдингу принадлежат «Спорт FM», «Европа плюс», «Дорожное радио», «Новое радио» и т. д.) Роман Емельянов.

По словам медиаменеджера, эфир радиостанции будет на 80% состоять из музыки, остальное время будут занимать спортивные новости. По мнению Емельянова, 15—20% эфира вполне достаточно для того, чтобы познакомить аудиторию с наиболее актуальной спортивной информацией. Аналитику и трансляции на «Спорт FM» слушатели больше не встретят. Также есть конкретика по музыкальной составляющей: над ней будет работать новый проект «Европейской медиагруппы» под названием «Studio 21», ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп.

Работа в соответствии с новым форматом начнется 15 августа, при этом название радиостанции меняться не будет.

— Мы видим большой потенциал в обновленном формате радиостанции. Аналитики в эфире «Спорт FM» больше не будет, но будет ряд других программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта. Также в эфире появится больше музыки. Все это позволит привлечь как новых слушателей, так и новых рекламодателей, — говорится в официальном комментарии Романа Емельянова, предоставленном «Реальному времени».

К слову о привлечении новых слушателей и материальной стороне вопроса: общаясь с журналистами «Ведомостей», Емельянов посетовал на то, что радиостанция до сих пор себя не окупила. По словам медиаменеджера, «за все время работы радиостанции в нее было вложено порядка 1 млрд рублей, и эти затраты не только до сих пор не окупились, но и, скорее всего, не окупятся в обозримом будущем». Также спикер отметил, что аудитория радиостанции и сайта «Спорт FM» серьезно увеличилась во время проведения ЧМ-2018, однако после футбольного праздника «наступают будни и поддерживать интерес к радиостанции очень сложно».

«Мы видим большой потенциал в обновленном формате радиостанции», — говорится в официальном комментарии Романа Емельянова. Фото sostav.ru



Петиция на имя Путина и сокращения сотрудников

На следующий день после появления в СМИ новости о смене формата вещания, на популярном сайте Change.org была создана петиция «Спасем единственную спортивную радиостанцию «Спорт FM». «Меняется формат вещания единственного спортивного радио. 80% эфира займет музыка, остальное спортивные новости. Уберут все аналитические и развлекательные спортивные программы. Они внесли немалую лепту в развитии спорта в России и странах СНГ. Спасем спорт на радио!» — обращается автор петиции к правительству РФ и лично Владимиру Путину.

Пока под обращением подписалось всего 236 человек, также был оставлен один-единственный комментарий, автор которого утверждает, что «Спорт FM» — «единственная станция с грамотной спортивной аналитикой». Емельянов прокомментировал «Реальному времени» появление петиции на имя главы государства: «Недовольства и протесты понятны, но ЕМГ — коммерческий холдинг, и нам важна прибыльность проектов. Все действия по расширению формата согласованы с Роскомнадзором».

Вместе с тем в соцсетях уже начали появляться посты сотрудников радиостанции, попавших под сокращение из-за смены формата вещания. К примеру, на этот счет высказалась режиссер прямого эфира «Спорт FM» Ксения Кытманова:

— Радио «Спорт FM» в очередной раз загнулся. В 1998 году 19-летней девочкой я пришла работать в Концерн «Радио-Центр», в состав которого тогда входило и радио спорт (тогда это была частота 103,4) сначала на монтаж и подготовку передач, позднее с декабря 2006 года режиссером прямого эфира. Фактически я никогда в своей жизни не меняла работу, менялись хозяева и названия холдингов, но я работала спокойно. На работе я нашла своего нынешнего мужа, и теперь мы оба на улице — и муж, и я. Если честно, я даже не представляю, как это будет и на что тупо кормить ребенка. Я в ужасе, — говорится в посте Кытмановой.

В свою очередь, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов признает: «Изменения в кадровом составе будут, поскольку не все сотрудники смогут работать в новом формате».

В соцсетях уже начали появляться посты сотрудников радиостанции, попавших под сокращение из-за смены формата вещания. Фото riafan.ru

Судьба радиостанции в Казани

На этом фоне любопытна дальнейшая судьба казанского «отделения» «Спорт FM». Напомним, в Казани радиостанция запустилась в 2013 году накануне Универсиады. Запускали радиостанцию с помпой при личном участии Рустама Минниханова. На празднике на площади перед театром им. Камала выступили Салават, Юля Савичева и Дима Билан. Изюминкой шоу стал флешмоб — зарядка с чемпионом, которую провели спортсмены Наталья Рагозина и Алексей Немов. Тогда же были озвучены и грандиозные планы: 45 городов вещания, аудитория — около 40 млн человек.

Спустя два года пришла тревожная весть — радиостанция «Спорт FM» прекратила вещание в восьми регионах. В их числе оказался и Татарстан, однако «закрылись» только Набережные Челны — Казань осталась на плаву. Возможно, ситуация изменится после смены формата вещания?

В «Европейской медиагруппе» уверяют: «Спорт FM» в Казани останется на прежней частоте. Что же касается анонсированных сокращений, то на татарстанских кадрах они никак не отразятся: по словам пресс-секретаря ЕМГ Елены Дубровской, у «Спорт FM» в Казани просто нет сотрудников.