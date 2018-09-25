«Не кочегары мы, не плотники!»: школьники хотят на эстраду — обучение вокалу перевалило за 100 тысяч рублей

Обзор стоимости обучения на платных отделениях техникумов и колледжей Казани

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени», изучив стоимость обучения на платных отделениях казанских техникумов и колледжей, узнала, что самый дорогой ссуз столицы РТ — по-прежнему музыкальный колледж им И.В. Аухадеева. Из-за желания ли школьников попасть на эстраду, стать звездой или попасть на «Голос» — обучение вокалу перевалило уже за 100 тыс. рублей. И освоить его стоит дороже, чем научиться монтировать промышленное оборудование или разбираться в биотехнических системах. Рабочие специальности по-прежнему стоят дешевле «музыкально-прикладных» и «вокально-театральных». Однако если в 2015—2016 годах школьники хотели стать художниками, дизайнерами и танцевать в балете, то по итогам 2017 года приятно удивили девятиклассники: в рейтинге по конкурсу половина специальностей — «айтишные». Несмотря на это, самым популярным курсом у девятых классов оказалась «Живопись» — конкурс для будущих «Николаев Фешиных» в прошлом году вырос до 10 человек на место. Одиннадцатиклассники выбрали профессией мечты — дизайн.

Школьники хотят на эстраду — обучение вокалу перевалило за 100 тысяч рублей

Средняя стоимость годового обучения по 170 направлениям в казанских техникумах, колледжах и училищах в 2018—2019 годах на платных отделениях составит 53,5 тыс. рублей для 9-классников и 55,5 тыс. рублей для 11-классников. За год он выросла на 11,5% для первых и на 17% для вторых. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годовое обучение в казанских вузах.

Напомним, 2 года назад, по итогам учебного 2016/2017 года, аналитический отдел газеты «Реального времени» пришел к неутешительному (в первую очередь, для властей Татарстана) выводу: школьники не очень-то хотят получать рабочие специальности и идти на заводы, предпочитая заниматься дизайном или петь на эстраде. Стоимость обучения по этим специальностям в разы превышала цены на специальности инженерно-рабочего профиля.

Самым дорогим курсом обучения в прошлом году (точнее, в учебном году 2016/2017) в казанских учебных заведениях, предоставляющих среднее профессиональное обучение, был курс «Дизайн» в Казанском техникуме народных художественных промыслов. И на базе 9 классов, и на базе 11 классов это обходилось студенту в 78 010 рублей. На 2-м месте курс в том же техникуме: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» — 75 943 рублей (только на базе 9 классов).

В топ-5 самых дорогих курсов по итогам 2016/2017 года вошел еще курс «Дизайна» (3—4-е место по дороговизне), но уже в Казанском художественном училище им. Николая Фешина. Стоимость обучения на базе 9 классов здесь была 74 400 рублей, на базе 11 классов — 66 550 рублей в год. Курс «Живописи» в том же КХУ им. Фешина обходился в ту же сумму. Остальной топ-10 был полностью «захвачен» Казанским музыкальным колледжем им. И.В. Аухадеева.

В топ-5 самых дорогих курсов по итогам 2016/2017 года вошел еще курс «Дизайна» в Казанском художественном училище им. Николая Фешина. Фото Максима Платонова

Самой дорогой в Казани специальностью СПО в Казани в прошлом году стало «Эстрадное пение», преподаваемое как раз в колледже им. Аухадеева. Связано ли это с увлечениями школьников современными музыкальными звездами и звездочками и желанием тоже стать кумиром молодежи или с бесконечными ТВ-проектами типа «Голос», «Евровидение» и прочее, но научить такому в колледже предлагали школьникам за 91 тыс. рублей.

Год спустя, «Эстрадное пение» продолжает лидировать в списке самых дорогих курсов казанских колледжей, мало того, курс этот подорожал сразу на 30,5% и в 2018 году стоит 118,8 тыс. рублей. У курса фактически нет конкурентов среди других ссузов, только Казанское театральное училище предоставляет возможность обучить сходному курсу «Искусство эстрады», но почти на полсотни тысячи рублей дешевле.

Как следствие, самый дорогой ссуз Казани — музыкальный колледж им. Аухадеева

На 22—30% подорожали и другие специальности колледжа, которые в итоге почти полностью вытеснили из топ-10 курсы остальных ссузов. Отметим, что, помимо «Эстрадного пения», еще три самых дорогих курса связаны с вокалом и пением: на 2-м месте по дороговизне курс «Сольное и хоровое народное пение». За него потребуют 111 тыс. рублей в год (на 24 тыс. рублей больше, чем в 2017—2018 году). На 4-м — просто «Вокальное искусство», которое обойдется будущим звездам татарской или русскоязычной эстрады в 102 тыс. рублей в год (на 17 тыс. рублей дороже).

Неожиданно курс игры на домре и балалайке в 2018 году обойдется дороже двух вокальных направлений, он подорожал на 27% и теперь стоит 104,6 тыс. рублей. В «аухадеевском» топ-10 следом идут классический курс «Фортепиано» (99,6 тыс. рублей), «Хоровое дирижирование» (96,8 тыс. рублей), «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (88,5 тыс. рублей), курс игры на гитаре, баяне, аккордеоне (87,6 тыс. рублей) и, наконец, «Оркестровые струнные инструменты» — за курс обучения на котором попросят 85 тыс. рублей в год.

Средняя стоимость обучения в колледже им. Ауахадеева на платных отделениях в этом году составит 95,4 тыс. рублей, что на 23,7% больше, чем в 2017 году.

Средняя стоимость обучения в колледже им. Ауахадеева на платных отделениях в этом году составит 95,4 тыс. рублей. Фото Максима Платонова

Обучение ювелирной профессии стоит в два раза дешевле, чем курс живописи

Единственным ссузом, сумевшим вклиниться в топ-10, стало Казанское художественное училище им. Николая Фешина, где преподают курс живописи за 79,5 тыс. рублей в год. В сравнении с музыкальным колледжем, цены выросли всего на 3,2%. В ту же цену обойдется и курс «Дизайн», когда-то самого дорогого направления в Казани. Но если по «Дизайну» у художественного училища есть конкурент на казанском рынке — в том же Казанском техникуме народных художественных промыслов за тот же курс попросят немногим меньше (78,7 тыс. рублей – стоимость за год не изменилась), то живописи вас в Казани больше нигде не научат.

Собственно, на 3-м месте, после музыкального колледжа им. Аухадеева и художественного училища им. Фешина и расположился Казанский техникум народных художественных промыслов, где средняя стоимость годового обучения на платных отделениях составит 63,7 тыс. рублей для 9-классников, и 40,7 тыс. рублей для 11-классников. Помимо курсов вышивальщиц (38,1 тыс.), портного (39,4 тыс.), художника по костюму (40,8 тыс.), здесь есть и такие экзотические курсы, как «Ювелир» (40,8 тыс. рублей в год) и изготовитель художественных изделий из керамики (48,5 тыс. рублей в год).

Четвертое заведение по ценам — Казанское театральное училище, где помимо курса «Искусство эстрады» (см. выше) школьникам будут преподавать «Актерское искусство» (актер драматического театра или театра кукол) и «Театрально-декорационное искусство» (курс для будущих художников-костюмеров). В среднем обучение в КТУ стоит 68,6 тыс. рублей. Больше всего подорожали за год, как ни странно, «художники-костюмеры», обучение на которых выросло в цене почти на 30%.

Пятерку дорогих ссузов закрывает Медико-фармацевтический колледж при Казанском медицинском университете, где в рамках СПО преподают 9- и 11-классникам три специальности, первые, так сказать, не «музыкально-эстрадные» и не «театрально-прикладные» в нашем рейтинге. Причем, по одной цене — 65,6 тыс. рублей. За год медицинские курсы для школьников подорожали на 24,2%. Понятно, что врачом в ссузе стать не получится, зато можно научиться быть фармацевтом, медсестрой или лаборанткой/лаборантом.

Будущие пекари «в цене», а вот рекламщики — не очень

На 6-е место неожиданно «влез» «Международной колледж сервиса». Здесь преподают сразу 12 специальностей, средняя стоимость которых составляет 51,3 тыс. рублей для 9-классников (за год подорожали на 40,5%!) и 47,7 тыс. рублей для 11-классников (рост на 27%). Однако самой дорогой в колледже стала в этом году специальность пекаря (к слову, повар и кондитер — это другая специальность и стоит она дешевле — 59,9 тыс. рублей), которая выросла в цене за год в 1,5 раза и составила 61,6 тыс. рублей.

В 1,6 раза подорожал курс по специальности «Кондитера сахаристых изделий». Фото Романа Хасаева

Почти в два раза выросла и стоимость обучения на повара. В 1,6 раза подорожал курс по специальности «Кондитера сахаристых изделий». Для сравнения, такие некулинарные курсы Международного колледжа сервиса, как «Туризм» и «Реклама», обойдутся бывшим школьникам в 44 тыс. рублей.

Научиться петь «на эстраде» в Казани стоит в два раза дороже, чем стать монтажником

Лишь на 7-м месте — ссуз, обучающий именно заводским рабочим специальностям, теоретически способными утолить кадровый голод татарстанской промышленности. Это Казанский технологический колледж при КНИТУ, где выпускникам 9-х и 11-х классов преподают сразу восемь специальностей (парочка из них незаводские — это «Повар-кондитер» и «Туризм», но по ним ссуз не предоставил расценок). Средняя стоимость обучения в КТК при КНИТУ составит в этом году 60 тыс. рублей, почти не увеличившись с 2017 года.

По пяти курсам цена едина — 60,3 тыс. рублей. Это такие серьезные специальности – в сравнении с «Эстрадным пением», — как «Биотехнические и медицинские аппараты и системы», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Технология производства и переработка пластических масс и эластомеров», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и, наконец, «Прикладная информатика».

Притом, что промышленное оборудование и обучение на нем, прямо скажем, недешевые, вызывает удивление тот факт, что обучение на курсе «Эстрадное пение» в музыкальном колледже стоит почти в два раза дороже, чем обучение специалиста по переработке пластмасс или монтажу оборудования. И объяснить сей факт можно, пожалуй, только повышенным спросом со стороны юных людей на привлекательную профессию «музыкальной звезды». Да и названия специальностей в КТК при КНИТУ, вряд ли, покажутся школьникам соблазнительными.

К слову, в рейтинге ссузов лидирует и факультет среднего профессионального образования (ФСПО) КНИТУ-КХТИ, где стоимость обучения все та же — 60,3 тыс. рублей в год. Зато спектр специальностей больший и включает в себя как «Аналитических контроль качества химических соединений» и «Технологию пиротехнических составов и изделий», так и направление «Технология молока и молочных продуктов» и «Полиграфическое производство». Для сравнения, Колледж инновационных технологий при КАИ обучает за 60 тыс. рублей (программированию, сетевому администрированию, информационной безопасности), а Технический колледж КАИ за ту же сумму может обучить выпускников школ обслуживанию и ремонту автотранспорта или управлению качеством продукции.



Спектр специальностей факультета среднего профессионального образования КНИТУ-КХТИ включает в себя «Аналитических контроль качества химических соединений», «Технологию пиротехнических составов и изделий», «Технологию молока и молочных продуктов» и «Полиграфическое производство». Фото Максима Платонова

Будущих коммунальщиков готовы обучить за 57 тысяч рублей в год

На 8-м месте — Казанский педагогический колледж, где обучение в среднем стоит 58,5 тыс. рублей (за год цены выросли всего на 7%), и можно получить СПО по четырем направлениям, самые дорогие из которых «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» и «Адаптивная физическая культура».

На 9-м месте Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства. Однако, увы, в топе самых дорогих специальностей вовсе не те курсы, которые можно было бы предполагать, судя по названию этого ссуза. Здесь можно получить СПО аж по 13 направлениям, в среднем за 48,7 тыс. рублей в год (рост на 3,4 тыс. рублей с 2017 года). Самые дорогие курсы это «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» — будущих коммунальщиков как и будущих коммерсантов, готовы обучить за 57,4 тыс. рублей в год. Тогда как специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» обойдется в 53 тыс. рублей в год.

Среди дорогих курсов ссуза можно встретить далекие от собственно рабочих строительных специальностей направления «Социальная работа» (50,6 тыс. рублей) и «Экономика» (48,7 тыс. рублей). Будущих архитекторов, например, готовы обучить за меньшую цену — 46,6 тыс. рублей.

Наконец, 10-е место по дорогим специальностям занимает еще один «торгово-общепитовский ссуз» — Казанский торгово-экономический техникум, где в среднем обучают за 50,5 тыс. рублей в год, по шести направлениям. Самые дорогие — это вновь «Коммерция» (55 тыс. рублей в год) и «Экономика» (51,2 тыс.). Тогда как технологии продукции общественного питания и поварскому ремеслу готовы обучить за 49,2 тыс. рублей в год.

Стоимость обучения в ссузах РТ (очно)

Название ссуза Название специальности Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2018-2019 уч.г. Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2017-2018 уч.г. На базе 9 класса На базе 11 класса На базе 9 класса На базе 11 класса Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Эстрадное пение 118.800 118.800 91.000 91.000 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Сольное и хоровое народное

пение 111.000 111.000 87.000 87.000 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Инструменты народного

оркестра: домра, балалайка 104.600 104.600 82.300 82.300 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Вокальное искусство 102.000 102.000 85.000 85.000 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Фортепиано 99.600 99.600 81.500 81.500 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Хоровое дирижирование 96.800 96.800 79.000 79.000 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Оркестровые духовые и ударные инструменты 88.500 88.500 70.500 70.500 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» Инструменты народного

оркестра:

Гитара, баян, аккордеон 87.600 87.600 70 000- 70 000-

Как это было: в 2015—2016 годах школьники хотели стать художниками, дизайнерами и танцевать в балете

Стоимость обучения естественно коррелирует с конкурсом на место, правда, далеко не всегда. Так, в 2015 году на базе 11 классов в Татарстане самый большой конкурс был на специальность «Земельно-имущественные отношения» (5,33 человека на место), 2-е место занимала, как это ни странно, специальность «Адаптивная физическая культура», на 3-м были «Компьютерные системы и комплексы». Девятиклассники в тот же год штурмовали двери кафедры по специальности «Компьютерные системы и комплексы», выведя ее на 1-е место по конкурсу (4,53 человека на место).

Второе и третье место оставались за «Радиосвязью, радиовещанием и телевидением» и «Живописью». В частных вузах у одиннадцатиклассников в лидерах был «Дизайн», «Программирование» и «Финансы», девятиклассники больше мечтали получить специальность «Финансы», «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» и «Бухучет».

Топ-10 самых востребованных направлений подготовки СПО за 2016 год (все формы обучения)

Государственные

№ На базе 11 классов На базе 9 классов Название специальности Код Конкурс Название специальности Код Конкурс 1 Живопись (по видам) 54.02.05 7,67 Живопись (по видам) 54.02.05 2 Лабораторная диагностика 31.02.03 4,38 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 12.02.06 3 Стоматология ортопедическая 31.02.05 3,79 Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 4 Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 3,50 Акушерское дело 31.02.02 5 Туризм 43.02.10 3,39 Аналитический контроль качества химических соединений 18.02.01 6 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.02.06 3,00 Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 7 Фармация 33.02.01 3,00 Компьютерные сети 09.02.02

В 2016 году в лидеры среди госучреждений, причем как среди одиннадцатиклассников, так и среди девятиклассников, вырвалась специальность «Живопись», конкурс здесь зашкаливал — почти восемь человек на место. Следом шли «Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Биотехнические и медицинские аппараты», «Компьютерные системы и комплексы». В частных колледжах самый высокий конкурс был отмечен на специальностях «Техобслуживание и ремонт автотранспорта» и «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» — почти четыре человека на место. Дышали в спину им «Дизайн», «Туризм» и «Гостиничный сервис».

Отметим, но за рядом исключений («Техобслуживание автотранспорта»), симпатии выпускников скорее вызывали нерабочие специальности, причем часто далекие от реальной востребованности на рынке труда («Живопись», «Дизайн», «Гостиничный сервис»). Любовь к другим специальностям, например, «Стоматологии», «Земельно-имущественным отношениям», «Финансам» по-видимому объяснялась предположениями школьников о высоких доходах соответствующих специалистов.

В «топах» самых востребованных направлений можно было найти самые экзотические — как, например, «Искусство балета». Но найти какие-либо рабочие специальности было почти невозможно — за исключением, пожалуй, «Переработки нефти и газа» (и понятно, почему).

Конкурс в образовательных организациях, реализующих программы СПО за 2013-2015 годы (все формы обучения)

Государственные

№ На базе 11 классов На базе 9 классов Название специальности Код 2015 2014 2013 Название специальности 1 Земельно-имущественные отношения 21.02.05 5,33 #Н/Д #Н/Д 2 Адаптивная физическая культура 49.02.02 5,00 #Н/Д #Н/Д 3 Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 4,28 3,75 2,64 4 Лабораторная диагностика 31.02.03 3,18 2,71 2,52 5 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 21.02.06 3,05 2,00 1,75 6 Стоматология ортопедическая 31.02.05 2,78 2,57 1,70 7 Дизайн (по отраслям) 54.02.01 2,67 2,85 5,20

«Будь как Фешин»: конкурс на курс «Живопись» вырос с 7 до 10 человек на место

Тренд за год и не мог, конечно, развернуться в противоположную сторону, даже если бы на пропаганду рабочих специальностей власти РТ бросили всю силу пропаганды. Он и не изменился. Отметим, что конкурс связан еще и ограниченным числом мест по той или иной специальности, но и в этом случае приходится обращать внимание на число желающих припасть к истокам той или иной мудрости.

В 2017 году на 1-е место среди 11-классников вырвался все тот же «Дизайн» — будущих дизайнеров было восемь человек на место. Почти столько же, сколько будущих художников претендовало на место в 2016 году — в это году в рейтинге по конкурсу курс «Живопись» опустился на 2-е место (шесть человек на место). А вот число желающих стать «будущими Фешиными» за год среди 9-классников не уменьшилось, а только выросло: с семи до десяти человек на место.

В топ-10 самых популярных среди выпускников одиннадцатых классов произошла определенная перетасовка, в результате из него вылетела единственная рабочая специальность, «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (конкурс — три человека на место в прошлом году). «Стоматология» опустилась с 3-го на 7-е место (2,8 человека на место). Востребованность специальности «Комьютерные системы и комплексы» тоже упала настолько, что места в топ-10 ей не нашлось.

В остальном, как и в рейтинге по стоимости специальностей, в рейтинге по конкурсу доминируют музыкальные курсы: «Сольное и хоровое пение», «Музыкальное искусство эстрады» и «Хоровое дирижирование» (везде конкурс — по три человека на место). Одиннадцатиклассники по-прежнему хотят быть фармацевтами (2,6 человека на место), заниматься физкультурой (2,5 человека на место) или преподавать в начальных классах (2,6 человека на место).

Востребованность специальности «Комьютерные системы и комплексы» тоже упала. Фото Максима Платонова

Юное поколение выбирает IT, отказавшись танцевать в балете и перерабатывать нефть

Девятиклассники же, напротив, немного удивили — видимо, как более юное и открытое новым трендам поколение. Так, на 2-м месте после «Живописи» оказалась специальность «Технология молока и молочных изделий» (сразу шесть человек на место), где конкурс с 2016 года вырос в два раза — напомним, это направление КНИТУ-КХТИ. Почти также вырос конкурс и по другой специальности КХТИ, «Аналитический контроль качества химических соединений» (5,9 человека на место).

Популярность «Акушерского дела» чуть снизилась, а вот желание заниматься переработкой нефти и газа или танцевать в балете упало настолько, что места в топ-10 соответствующим направлением не нашлось. Зато неожиданно популярными стали «Судостроение» (5 человек на место) и «Средства связи с подвижными объектами» (3,7 человека на место).

Впрочем, почти половину списка популярных профессий занимают «айтишные» направления — от «Компьютерных систем и комплексов» до «Информационной безопасности автоматизированных систем». Будем надеяться, «Иннополис» вследствие этого пустовать не будет. А вот где заводы будут в скором времени искать себе новые рабочие кадры, если тренд не изменится, государственные ссузы пока ответы не дают. Вряд ли ответ за частными вузами, число которых в РТ ничтожно мало, а топ-10 востребованных направлений у них тоже ввергает в уныние: в списке доминируют туризм, дизайн, гостиничный сервис, экономика, банковское дело, финансы или автосервис.

Топ-10 самых востребованных направлений подготовки СПО за 2017 год (все формы обучения)

Государственные

№ На базе 11 классов На базе 9 классов Название специальности Код Конкурс Название специальности Код Конкурс 1 Дизайн (по отраслям) 54.02.01 7,80 Живопись (по видам) 54.02.05 2 Живопись (по видам) 54.02.05 6,17 Технология молока и молочных продуктов 19.02.07 3 Лабораторная диагностика 31.02.03 3,93 Аналитический контроль качества химических соединений 18.02.01 4 Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 3,17 Судостроение 26.02.02 5 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 3,00 Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 6 Хоровое дирижирование 53.02.06 3,00 Компьютерные сети 09.02.02 7 Стоматология ортопедическая 31.02.05 2,84 Акушерское дело 31.02.02