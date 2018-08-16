Майские указы для преподавателей: где не дотянули до 200 процентов и почему белгородцы богаче москвичей

Сколько зарабатывают в вузах, ПТУ и НИИ

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» продолжает сравнивать зарплаты педагогов в регионах России. Ранее мы анализировали доходы учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, очередное исследование посвящено доходам преподавателей в учреждениях среднего профессионального, высшего образования и научных сотрудников в НИИ и на предприятиях. Если в учреждения СПО поставленную задачу выполнили и довели зарплату до средней по региону, то профессорско-преподавательскому составу вузов еще далеко до планки в 200% — по официальным данным достигнут показатель только в 182%, а по неофициальным — 113%. Подробности — в материале.

Чем дальше, тем больше: самые богатые педагоги живут на Чукотке

Преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, так же как и учителям школ, согласно майским указам 2012 года, должны были повысить зарплату до средней заработной платы в соответствующем регионе. В одних субъектах поручение не стали откладывать в долгий ящик, в других тянули до отчетного 2018 года, поэтому и индексация за минувший год разная — в одних регионах прибавили 1%, в других — 20%.

Татарстан как раз из последних, здесь прибавка составила 19%. Зарплаты педагогов учреждений среднего профессионального образования были увеличены с 1 марта 2017 года. Благодаря этому в рейтинге зарплат Татарстан поднялся с 50-го до 34-го места. Теперь средняя зарплата в СПО составляет 29,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее в среднем педагоги техникумов и колледжей получали 24,8 тыс., в то время как средняя зарплата у наемных работников в организациях и ИП была 27,5 тыс. рублей. Ранее «Реальное время» анализировало зарплаты руководителей учреждений СПО Татарстана, они оказались в разы, а в некоторых случаях в десятки раз, выше, чем у рядовых сотрудников. Так заместитель директора по административно-хозяйственной части Буинского ветеринарного техникума Инсаф Хакимов зарабатывал в среднем 212 тысяч рублей в месяц.



Но вернемся к рейтингу регионов России — больше всего получают сотрудники учреждений профобразования Чукотки — 91 тыс. рублей. Интересно, что в регионе всего один колледж. В топ-10 субъектов с самыми высокими зарплатами в СПО входят другие регионы Крайнего Севера, Дальний Восток, Москва (72,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (51,9 тыс. руб.).

Самые маленькие зарплаты в регионах Северного Кавказа, Ивановской, Костромской областях и Алтайском крае, там она колеблется от 18,8 до 21,2 тыс. рублей, что, впрочем, соответствует средней зарплате по региону.

В целом по России педагоги СПО получают 32,2 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата преподавателей СПО

Регион 2017 2016 Изменение Чукотский автономный

округ 91.055 89.283 2% Ненецкий авт. округ 84.696 86.076 -2% Ямало-Ненецкий авт.

округ 80.037 72.272 11% г.Москва 72.561 64.749 12% Камчатский край 64.249 64.101 0% Магаданская область 63.715 59.411 7% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 63.152 62.061 2% Сахалинская область 61.825 57.681 7% Республика Саха

(Якутия) 53.863 48.525 11%

Высокая планка: 200% в вузах не достигли

У педагогов вузов зарплата значительно выше, чем в среднем образовании. Согласно майским указам к 2018 году их должны были довести до 200% от средней по региону, но судя по всему достигнуть заданной планки не удалось, несмотря на то, что за минувший год было повышение в среднем на 15%, а в некоторых субъектах, как на Чукотке, — на 40%.

Традиционно самая большая зарплата в регионах Крайнего Севера (от 71 до 148 тыс. рублей) и в двух столицах — в Москве педагог вуза в среднем получает 110 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 79 тыс.

Удивительно, но Татарстан в рейтинге зарплат педагогов высшего образования оказался не в четвертом десятке, как обычно, а на 26-м месте. Средняя зарплата — 58,8 тыс. рублей — это на 16% выше, чем годом ранее.

В России в целом средняя зарплата профессорско-преподавательского состава вузов за 2017 год составила 63,8 тыс. рублей, что 182% от среднемесячной зарплаты в РФ. Это по данным Росстата, а по данным исследования межрегионального профсоюза «Университетская солидарность», проведенного в феврале — марте 2018 года средняя зарплата педагога высшей школы была 39,2 тыс., что составляет всего 113% от средней зарплаты по народному хозяйству.

В десятке регионов с самыми маленьким доходами в вузах — Северный Кавказ, Мордовия и Ивановская область. Зарплаты там колеблются от 31 до 37 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников высшего образования

Регион 2017 2016 Изменение Чукотский автономный

округ 148.115 104.985 41% Ямало-Ненецкий авт.

округ 136.578 114.570 19% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 110.665 92.362 20% г.Москва 110.252 94.206 17% Сахалинская область 88.811 70.865 25% Камчатский край 84.926 70.698 20% Московская область 81.032 72.758 11% г.Санкт-Петербург 79.633 67.843 17% Магаданская область 75.633 61.694 23%

Белгород догнал Чукотку и обогнал Москву

Зарплата научных сотрудников тоже к 2018 году должны были дотянуть до 200% от средней по региону, но тоже не дотянули. Получают в НИИ меньше, чем преподаватели в вузах, хотя прибавка за последний год была значительной — до 52% в некоторых регионах.

Посмотрим на рейтинг и увидим интересную вещь — Чукотка, славившаяся самыми большими зарплатами во всех сферах образования, уступила первое место ЯНАО, на втором — ХМАО, на третьем Магадан.

Впервые топ-10, в который обычно входят регионы Крайнего Севера и Москва с Питером, разбавили Белгородская и Ульяновская области. Причем, Белгород (78,3 тыс. рублей), обогнал Москву (77,6 тыс. рублей). В Ульяновской области средняя зарплата научного сотрудника — 72,3 тыс. рублей.

В Татарстане средняя зарплата научного сотрудника в 2017 году составила 53,5 тыс. рублей, это на 13% больше, чем в 2016 году. Из регионов ПФО Татарстан обогнала Нижегородская область — 61,9 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в регионах юга России — 26,4 тыс. рублей получает научный сотрудник в Калмыкии, 29,6 тыс. руб. — в Ставрополье, 31,4 тыс. рублей — в Дагестане.

Зарплаты научных сотрудников в 2017 году сравнивала ВШЭ, по их данным средняя зарплата в НИИ в России составила 40,5 тыс. рублей, а в Татарстане 34,2 тыс. Заметили эксперты ВШЭ разницу в 4-5 раз в доходах руководителей и рядовых сотрудников. Так руководители могут получать за 200 тысяч рублей, заместители — 90 тысяч, а остальные сотрудники — около 40 тысяч.

Среднемесячная заработная плата научных сотрудников

Регион 2017 2016 Изменение Ямало-Ненецкий авт.

округ 128.627 112.447 14% Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра 111.795 84.181 33% Магаданская область 87.681 70.613 24% Чукотский автономный

округ 83.050 — Республика Саха

(Якутия) 81.259 68.635 18% Белгородская область 78.368 61.508 27% г.Москва 77.699 62.116 25% Камчатский край 75.771 66.181 14% Ульяновская область 72.342 67.257 8%