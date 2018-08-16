Майские указы для преподавателей: где не дотянули до 200 процентов и почему белгородцы богаче москвичей
Сколько зарабатывают в вузах, ПТУ и НИИ
«Реальное время» продолжает сравнивать зарплаты педагогов в регионах России. Ранее мы анализировали доходы учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, очередное исследование посвящено доходам преподавателей в учреждениях среднего профессионального, высшего образования и научных сотрудников в НИИ и на предприятиях. Если в учреждения СПО поставленную задачу выполнили и довели зарплату до средней по региону, то профессорско-преподавательскому составу вузов еще далеко до планки в 200% — по официальным данным достигнут показатель только в 182%, а по неофициальным — 113%. Подробности — в материале.
Чем дальше, тем больше: самые богатые педагоги живут на Чукотке
Преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, так же как и учителям школ, согласно майским указам 2012 года, должны были повысить зарплату до средней заработной платы в соответствующем регионе. В одних субъектах поручение не стали откладывать в долгий ящик, в других тянули до отчетного 2018 года, поэтому и индексация за минувший год разная — в одних регионах прибавили 1%, в других — 20%.
Татарстан как раз из последних, здесь прибавка составила 19%. Зарплаты педагогов учреждений среднего профессионального образования были увеличены с 1 марта 2017 года. Благодаря этому в рейтинге зарплат Татарстан поднялся с 50-го до 34-го места. Теперь средняя зарплата в СПО составляет 29,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее в среднем педагоги техникумов и колледжей получали 24,8 тыс., в то время как средняя зарплата у наемных работников в организациях и ИП была 27,5 тыс. рублей. Ранее «Реальное время» анализировало зарплаты руководителей учреждений СПО Татарстана, они оказались в разы, а в некоторых случаях в десятки раз, выше, чем у рядовых сотрудников. Так заместитель директора по административно-хозяйственной части Буинского ветеринарного техникума Инсаф Хакимов зарабатывал в среднем 212 тысяч рублей в месяц.
Но вернемся к рейтингу регионов России — больше всего получают сотрудники учреждений профобразования Чукотки — 91 тыс. рублей. Интересно, что в регионе всего один колледж. В топ-10 субъектов с самыми высокими зарплатами в СПО входят другие регионы Крайнего Севера, Дальний Восток, Москва (72,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (51,9 тыс. руб.).
Самые маленькие зарплаты в регионах Северного Кавказа, Ивановской, Костромской областях и Алтайском крае, там она колеблется от 18,8 до 21,2 тыс. рублей, что, впрочем, соответствует средней зарплате по региону.
В целом по России педагоги СПО получают 32,2 тыс. рублей.
|Регион
|2017
|2016
|Изменение
|Чукотский автономный
округ
|91.055
|89.283
|2%
|Ненецкий авт. округ
|84.696
|86.076
|-2%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|80.037
|72.272
|11%
|г.Москва
|72.561
|64.749
|12%
|Камчатский край
|64.249
|64.101
|0%
|Магаданская область
|63.715
|59.411
|7%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|63.152
|62.061
|2%
|Сахалинская область
|61.825
|57.681
|7%
|Республика Саха
(Якутия)
|53.863
|48.525
|11%
Высокая планка: 200% в вузах не достигли
У педагогов вузов зарплата значительно выше, чем в среднем образовании. Согласно майским указам к 2018 году их должны были довести до 200% от средней по региону, но судя по всему достигнуть заданной планки не удалось, несмотря на то, что за минувший год было повышение в среднем на 15%, а в некоторых субъектах, как на Чукотке, — на 40%.
Традиционно самая большая зарплата в регионах Крайнего Севера (от 71 до 148 тыс. рублей) и в двух столицах — в Москве педагог вуза в среднем получает 110 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 79 тыс.
Удивительно, но Татарстан в рейтинге зарплат педагогов высшего образования оказался не в четвертом десятке, как обычно, а на 26-м месте. Средняя зарплата — 58,8 тыс. рублей — это на 16% выше, чем годом ранее.
В России в целом средняя зарплата профессорско-преподавательского состава вузов за 2017 год составила 63,8 тыс. рублей, что 182% от среднемесячной зарплаты в РФ. Это по данным Росстата, а по данным исследования межрегионального профсоюза «Университетская солидарность», проведенного в феврале — марте 2018 года средняя зарплата педагога высшей школы была 39,2 тыс., что составляет всего 113% от средней зарплаты по народному хозяйству.
В десятке регионов с самыми маленьким доходами в вузах — Северный Кавказ, Мордовия и Ивановская область. Зарплаты там колеблются от 31 до 37 тыс. рублей.
|Регион
|2017
|2016
|Изменение
|Чукотский автономный
округ
|148.115
|104.985
|41%
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|136.578
|114.570
|19%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|110.665
|92.362
|20%
|г.Москва
|110.252
|94.206
|17%
|Сахалинская область
|88.811
|70.865
|25%
|Камчатский край
|84.926
|70.698
|20%
|Московская область
|81.032
|72.758
|11%
|г.Санкт-Петербург
|79.633
|67.843
|17%
|Магаданская область
|75.633
|61.694
|23%
Белгород догнал Чукотку и обогнал Москву
Зарплата научных сотрудников тоже к 2018 году должны были дотянуть до 200% от средней по региону, но тоже не дотянули. Получают в НИИ меньше, чем преподаватели в вузах, хотя прибавка за последний год была значительной — до 52% в некоторых регионах.
Посмотрим на рейтинг и увидим интересную вещь — Чукотка, славившаяся самыми большими зарплатами во всех сферах образования, уступила первое место ЯНАО, на втором — ХМАО, на третьем Магадан.
Впервые топ-10, в который обычно входят регионы Крайнего Севера и Москва с Питером, разбавили Белгородская и Ульяновская области. Причем, Белгород (78,3 тыс. рублей), обогнал Москву (77,6 тыс. рублей). В Ульяновской области средняя зарплата научного сотрудника — 72,3 тыс. рублей.
В Татарстане средняя зарплата научного сотрудника в 2017 году составила 53,5 тыс. рублей, это на 13% больше, чем в 2016 году. Из регионов ПФО Татарстан обогнала Нижегородская область — 61,9 тыс. рублей.
Самые низкие зарплаты в регионах юга России — 26,4 тыс. рублей получает научный сотрудник в Калмыкии, 29,6 тыс. руб. — в Ставрополье, 31,4 тыс. рублей — в Дагестане.
Зарплаты научных сотрудников в 2017 году сравнивала ВШЭ, по их данным средняя зарплата в НИИ в России составила 40,5 тыс. рублей, а в Татарстане 34,2 тыс. Заметили эксперты ВШЭ разницу в 4-5 раз в доходах руководителей и рядовых сотрудников. Так руководители могут получать за 200 тысяч рублей, заместители — 90 тысяч, а остальные сотрудники — около 40 тысяч.
|Регион
|2017
|2016
|Изменение
|Ямало-Ненецкий авт.
округ
|128.627
|112.447
|14%
|Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
|111.795
|84.181
|33%
|Магаданская область
|87.681
|70.613
|24%
|Чукотский автономный
округ
|83.050
|—
|Республика Саха
(Якутия)
|81.259
|68.635
|18%
|Белгородская область
|78.368
|61.508
|27%
|г.Москва
|77.699
|62.116
|25%
|Камчатский край
|75.771
|66.181
|14%
|Ульяновская область
|72.342
|67.257
|8%
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