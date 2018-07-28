Опрос предпринимателей: имеет ли пиарщик право на ошибку
Бизнесмены о том, что делать, если сотрудник «отличился» в соцсетях и как погасить PR-скандал
На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, как использовать провокацию для продвижения своего бизнеса. На это раз мы задались вопросом, как быть, если провокация совсем некстати, а ее источник — публичный представитель компании. О личном пространстве сотрудников в социальных сетях бизнесмены рассуждали в еженедельном «Бизнес-задачнике».
Недавнее высказывание в «Фейсбуке» оставило без работы PR-директора «Леруа Мерлен Россия» Галину Панину. Похожая история произошла с банком для предпринимателей. Как вы считаете, имеет ли право публичный представитель компании на личную территорию в соцсетях? Что бы делали в такой ситуации вы? И можно ли потушить пожар, если ваши сотрудники его разожгли?
Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».
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Сергей Чернов заместитель генерального директора АО «Радиоприбор»
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Социальные сети — опасная вещь. Если сотрудник начинает высказывать в соцсетях мнение, отличное от политики компании, это чревато последствиями. У клиентов и партнеров может произойти диссонанс во взглядах. Поэтому такое поведение PR-менеджера не допустимо. Пострадает имидж компании.
У руководителя в данном случае есть несколько вариантов. Можно подождать пока «пожар» «догорит». И после этого выступить с официальным заявлением. Либо вступить в открытое противостояние. Конфликт и скандалы могут сделать неплохой пиар, и некоторые организации этим пользуются.
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Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»
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Человек имеет право на личную территорию. Но можно ли сделать так, чтобы его взгляды или поведение не отражались на имидже компании? Боюсь, что в данном случае это невозможно. PR-менеджер, который позволяет себе такие высказывания — плохой специалист. Мы бы в этой ситуации, скорее всего, предложили человеку уволиться, потому что его действия наносят вред имиджу организации. Руководитель в свою очередь должен сделать официальное заявление, что сотрудник нарушил стандарты. Для профилактики таких ситуаций директору нужно заранее обговорить с сотрудниками, что они не должны делать заявлений, дискредитирующих компанию.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест»
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Я абсолютно уверен, что любой человек имеет право на свободу слова, что подтверждает статья 29 Конституции РФ. Но также в этой статье указана и ответственность за разжигание ненависти среди населения.
На мой взгляд, публичные высказывания, имеющие политический характер, должны быть обдуманными и учитывать не только личное настроение, но и взгляды, традиции, сложившийся устой общества (компании), в котором ты находишься. Часто бывает, что люди, высказывая личное мнение в отношении таких вопросов, не разбираются в самой сути, а просто «хайпят» эту тему и поднимают свой рейтинг в социальных сетях.
Что касается моей компании: если высказывания сотрудника в социальных сетях не причиняют финансовый и имиджевый ущерб компании, а также соответствуют этическим нормам общества, то это его полное право. В других случаях буду действовать в рамках Трудового кодекса РФ.
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Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»
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Важно от чьего имени пишет человек: от лица компании или лично от себя. У нас есть политика, которая определяет, что сотрудники могут или должны транслировать от имени «Технократии». Это все проходит тщательный контроль. И если бы наш PR-менеджер написал что-то негативное от лица компании, разумеется, я бы сразу его уволил. Не за позицию человека, а за то, что он нарушил правила компании. В таком случае ситуацию придется разруливать руководителю, поскольку только собственник несет ответственность за все, что происходит в компании. Самое верное — попросить публично прощения и объяснить, что компания не разделяет взглядов сотрудника.
В целом, я придерживаюсь либеральных взглядов. Мы живем в свободной стране, и человек от своего имени может писать все, что угодно, потому что это его личная ответственность. Ему же потом справляться с негативом.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Вопрос на уровне этики и морали. Если личный аккаунт PR-менеджера связан с компанией, это одна история. Там все должно быть в рамках политики компании. А если это персональная страница, которая не связана с корпорацией, человек волен писать все, что хочет. Единственное, если речь заходит о нарушении общепринятой морали, сотрудник становится токсичным для компании, независимо от того личная это страница или нет. Тут уже нужно расставаться по соглашению сторон.
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Михаил Шарипов генеральный директор кафе «Сказка»
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Сегодня социальные сети — еще одна сфера жизни. И человек должен уметь в этой сфере за собой следить. Думаю, нужны определенные правила, которые бы регламентировали поведение сотрудника в социальных сетях, иначе будет хаос. У нас с коллективом есть устная договоренность избегать высказываний в публичном пространстве на три темы: секс, политика и религия. Хотя руководителю в принципе сложно что-либо говорить сотруднику, потому что это его жизнь, его правила, его страница.
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Алексей Загуменнов управляющий ГК «Авира»
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В английском языке есть слово spokesman — официально говорящая голова компании, имеющая право вещать от лица совета директоров или основателя. Это человек тени, которому не полагается иметь собственного мнения. Именно таким и должен быть профессиональный пиарщик.
К сожалению, когда под рукой ресурсы большого бренда, у современного пиарщика слишком часто появляются соблазны отойти от рабочего пиара к пиару собственного человеко-бренда. В той же истории с «Леруа Мерлен» госпожа Панина или знала, к чему могут привести ее слова, но проигнорировала здравый опыт ради собственного пиара, или продемонстрировала незнание основ своей профессии.
Повторюсь, профессиональный пиарщик никогда не должен выходить из тени бренда своей компании, а значит, резонансные мнения от первого лица он должен вбрасывать в медиа-пространство только в профессиональных целях. Что же касается сотрудников других специальностей, то здесь на помощь приходит корпоративный регламент, нарушение которого автоматически повлечет за собой увольнение по соответствующей статье.
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Инна Алексеева генеральный директор PRPartner
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Соцсети — уже давно не личное пространство, а источник информации, причем достаточно популярный. И чем больше подписчиков у ваших аккаунтов в соцсетях, тем более взвешенно нужно относиться к своим сообщениям. К тому же, аудитория эта, как правило, скорее коллеги, сотрудники, бизнес-партнеры и клиенты, чем друзья. Конечно, каждый имеет право на свое собственное мнение, но при сформировавшемся персональном бренде цена репутационной ошибки очень велика. И если вы представитель известной компании, нужно хорошо подумать, соответствуют ли ваши личные ценности, которые вы хотите транслировать в соцсетях, корпоративным.
Но корпоративность — не значит тотальное ограничение. Все мы люди, и настоящие эмоции лучше сухих фактов и формальных фраз помогают завоевать доверие аудитории. Другой вопрос, что эти эмоции должны работать на ваш имидж, а не на внимание ради внимания. У нас в агентстве существуют правила поведения сотрудников в соцсетях. Согласитесь, если ваш сотрудник выкладывает фото в неглиже с непонятной тусовки, клиенты, которые подписаны на своего менеджера, засомневаются в его благонадежности. Также нужно быть аккуратными с негативными оценочными высказываниями в чужой адрес. Если же превентивные меры не помогли, действовать в условиях кризиса лучше так: публично извиниться и не вступать в дискуссии по поводу спорного вопроса. Просто удаление поста — не выход, в интернете ничего не исчезает бесследно. Если вам все же очень хочется поделиться с друзьями новостями, которые не обязательны для клиентов, настройте видимость ваших постов.
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