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Опрос предпринимателей: имеет ли пиарщик право на ошибку

07:00, 28.07.2018 3 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о том, что делать, если сотрудник «отличился» в соцсетях и как погасить PR-скандал

Опрос предпринимателей: имеет ли пиарщик право на ошибку Фото: sobaka.ru

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, как использовать провокацию для продвижения своего бизнеса. На это раз мы задались вопросом, как быть, если провокация совсем некстати, а ее источник — публичный представитель компании. О личном пространстве сотрудников в социальных сетях бизнесмены рассуждали в еженедельном «Бизнес-задачнике».

Недавнее высказывание в «Фейсбуке» оставило без работы PR-директора «Леруа Мерлен Россия» Галину Панину. Похожая история произошла с банком для предпринимателей. Как вы считаете, имеет ли право публичный представитель компании на личную территорию в соцсетях? Что бы делали в такой ситуации вы? И можно ли потушить пожар, если ваши сотрудники его разожгли?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».


  • Сергей Чернов

    Сергей Чернов заместитель генерального директора АО «Радиоприбор»

    Социальные сети — опасная вещь. Если сотрудник начинает высказывать в соцсетях мнение, отличное от политики компании, это чревато последствиями. У клиентов и партнеров может произойти диссонанс во взглядах. Поэтому такое поведение PR-менеджера не допустимо. Пострадает имидж компании.

    У руководителя в данном случае есть несколько вариантов. Можно подождать пока «пожар» «догорит». И после этого выступить с официальным заявлением. Либо вступить в открытое противостояние. Конфликт и скандалы могут сделать неплохой пиар, и некоторые организации этим пользуются.

  • Дмитрий Калачев

    Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»

    Человек имеет право на личную территорию. Но можно ли сделать так, чтобы его взгляды или поведение не отражались на имидже компании? Боюсь, что в данном случае это невозможно. PR-менеджер, который позволяет себе такие высказывания — плохой специалист. Мы бы в этой ситуации, скорее всего, предложили человеку уволиться, потому что его действия наносят вред имиджу организации. Руководитель в свою очередь должен сделать официальное заявление, что сотрудник нарушил стандарты. Для профилактики таких ситуаций директору нужно заранее обговорить с сотрудниками, что они не должны делать заявлений, дискредитирующих компанию.

  • Делюс Сиразетдинов

    Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест»

    Я абсолютно уверен, что любой человек имеет право на свободу слова, что подтверждает статья 29 Конституции РФ. Но также в этой статье указана и ответственность за разжигание ненависти среди населения.

    На мой взгляд, публичные высказывания, имеющие политический характер, должны быть обдуманными и учитывать не только личное настроение, но и взгляды, традиции, сложившийся устой общества (компании), в котором ты находишься. Часто бывает, что люди, высказывая личное мнение в отношении таких вопросов, не разбираются в самой сути, а просто «хайпят» эту тему и поднимают свой рейтинг в социальных сетях.

    Что касается моей компании: если высказывания сотрудника в социальных сетях не причиняют финансовый и имиджевый ущерб компании, а также соответствуют этическим нормам общества, то это его полное право. В других случаях буду действовать в рамках Трудового кодекса РФ.

  • Булат Ганиев

    Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»

    Важно от чьего имени пишет человек: от лица компании или лично от себя. У нас есть политика, которая определяет, что сотрудники могут или должны транслировать от имени «Технократии». Это все проходит тщательный контроль. И если бы наш PR-менеджер написал что-то негативное от лица компании, разумеется, я бы сразу его уволил. Не за позицию человека, а за то, что он нарушил правила компании. В таком случае ситуацию придется разруливать руководителю, поскольку только собственник несет ответственность за все, что происходит в компании. Самое верное — попросить публично прощения и объяснить, что компания не разделяет взглядов сотрудника.

    В целом, я придерживаюсь либеральных взглядов. Мы живем в свободной стране, и человек от своего имени может писать все, что угодно, потому что это его личная ответственность. Ему же потом справляться с негативом.

  • Ефим Климов

    Ефим Климов генеральный директор «Эттон»

    Вопрос на уровне этики и морали. Если личный аккаунт PR-менеджера связан с компанией, это одна история. Там все должно быть в рамках политики компании. А если это персональная страница, которая не связана с корпорацией, человек волен писать все, что хочет. Единственное, если речь заходит о нарушении общепринятой морали, сотрудник становится токсичным для компании, независимо от того личная это страница или нет. Тут уже нужно расставаться по соглашению сторон.

  • Михаил Шарипов

    Михаил Шарипов генеральный директор кафе «Сказка»

    Сегодня социальные сети — еще одна сфера жизни. И человек должен уметь в этой сфере за собой следить. Думаю, нужны определенные правила, которые бы регламентировали поведение сотрудника в социальных сетях, иначе будет хаос. У нас с коллективом есть устная договоренность избегать высказываний в публичном пространстве на три темы: секс, политика и религия. Хотя руководителю в принципе сложно что-либо говорить сотруднику, потому что это его жизнь, его правила, его страница.

  • Алексей Загуменнов

    Алексей Загуменнов управляющий ГК «Авира»

    В английском языке есть слово spokesman — официально говорящая голова компании, имеющая право вещать от лица совета директоров или основателя. Это человек тени, которому не полагается иметь собственного мнения. Именно таким и должен быть профессиональный пиарщик.

    К сожалению, когда под рукой ресурсы большого бренда, у современного пиарщика слишком часто появляются соблазны отойти от рабочего пиара к пиару собственного человеко-бренда. В той же истории с «Леруа Мерлен» госпожа Панина или знала, к чему могут привести ее слова, но проигнорировала здравый опыт ради собственного пиара, или продемонстрировала незнание основ своей профессии.

    Повторюсь, профессиональный пиарщик никогда не должен выходить из тени бренда своей компании, а значит, резонансные мнения от первого лица он должен вбрасывать в медиа-пространство только в профессиональных целях. Что же касается сотрудников других специальностей, то здесь на помощь приходит корпоративный регламент, нарушение которого автоматически повлечет за собой увольнение по соответствующей статье.

  • Инна Алексеева

    Инна Алексеева генеральный директор PRPartner

    Соцсети — уже давно не личное пространство, а источник информации, причем достаточно популярный. И чем больше подписчиков у ваших аккаунтов в соцсетях, тем более взвешенно нужно относиться к своим сообщениям. К тому же, аудитория эта, как правило, скорее коллеги, сотрудники, бизнес-партнеры и клиенты, чем друзья. Конечно, каждый имеет право на свое собственное мнение, но при сформировавшемся персональном бренде цена репутационной ошибки очень велика. И если вы представитель известной компании, нужно хорошо подумать, соответствуют ли ваши личные ценности, которые вы хотите транслировать в соцсетях, корпоративным.

    Но корпоративность — не значит тотальное ограничение. Все мы люди, и настоящие эмоции лучше сухих фактов и формальных фраз помогают завоевать доверие аудитории. Другой вопрос, что эти эмоции должны работать на ваш имидж, а не на внимание ради внимания. У нас в агентстве существуют правила поведения сотрудников в соцсетях. Согласитесь, если ваш сотрудник выкладывает фото в неглиже с непонятной тусовки, клиенты, которые подписаны на своего менеджера, засомневаются в его благонадежности. Также нужно быть аккуратными с негативными оценочными высказываниями в чужой адрес. Если же превентивные меры не помогли, действовать в условиях кризиса лучше так: публично извиниться и не вступать в дискуссии по поводу спорного вопроса. Просто удаление поста — не выход, в интернете ничего не исчезает бесследно. Если вам все же очень хочется поделиться с друзьями новостями, которые не обязательны для клиентов, настройте видимость ваших постов.

Алина Губайдуллина
БизнесКейс Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:37
    Когда работаешь в такой большой компании ты должен держать нос по ветру и понимать что не стоит разжигать бучу
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    Анонимно 09:46
    Даже если не работаешь. Все равно могут по хребту пройтись
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  • Анонимно 08:15
    Галина Панина отмочила конечно...
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