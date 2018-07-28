Опрос предпринимателей: имеет ли пиарщик право на ошибку

Соцсети — уже давно не личное пространство, а источник информации, причем достаточно популярный. И чем больше подписчиков у ваших аккаунтов в соцсетях, тем более взвешенно нужно относиться к своим сообщениям. К тому же, аудитория эта, как правило, скорее коллеги, сотрудники, бизнес-партнеры и клиенты, чем друзья. Конечно, каждый имеет право на свое собственное мнение, но при сформировавшемся персональном бренде цена репутационной ошибки очень велика. И если вы представитель известной компании, нужно хорошо подумать, соответствуют ли ваши личные ценности, которые вы хотите транслировать в соцсетях, корпоративным.



Но корпоративность — не значит тотальное ограничение. Все мы люди, и настоящие эмоции лучше сухих фактов и формальных фраз помогают завоевать доверие аудитории. Другой вопрос, что эти эмоции должны работать на ваш имидж, а не на внимание ради внимания. У нас в агентстве существуют правила поведения сотрудников в соцсетях. Согласитесь, если ваш сотрудник выкладывает фото в неглиже с непонятной тусовки, клиенты, которые подписаны на своего менеджера, засомневаются в его благонадежности. Также нужно быть аккуратными с негативными оценочными высказываниями в чужой адрес. Если же превентивные меры не помогли, действовать в условиях кризиса лучше так: публично извиниться и не вступать в дискуссии по поводу спорного вопроса. Просто удаление поста — не выход, в интернете ничего не исчезает бесследно. Если вам все же очень хочется поделиться с друзьями новостями, которые не обязательны для клиентов, настройте видимость ваших постов.